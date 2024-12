Fiorella Mannoia in concerto con l’orchestra al Teatro Municipale di Piacenza il 28 aprile 2025. Dopo aver incantato il pubblico nei teatri più suggestivi, l’artista si prepara a regalare nuove emozioni ai propri fan: torna Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra nella primavera 2025 con tanti nuovi concerti.

L’appuntamento per Piacenza è per lunedì 28 aprile 2025, alle ore 21:00, al Teatro Municipale, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli.

Fiorella Mannoia a Piacenza il 28 aprile 2025

Un successo incredibile che ha fatto collezionare ovunque sold out, data dopo data, e un ritorno primaverile a grande richiesta, che rappresenta un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica dove la potenza della musica dal vivo si unirà alla sensibilità artistica della cantante romana.

Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, Fiorella Mannoia ripercorre in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, ma nella set list non mancano anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Un disco che celebra i 70 anni dell’artista con 9 canzoni – alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale.

Biglietti in prevendita: sono disponibili da oggi venerdì 6 dicembre alle ore 18:00 tramite il circuito di www.ticketone.it e da domani sabato 7 dicembre alle ore 10:00 presso la biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza.

Per informazioni: tel. 0523 385720 / 385721 email: biglietteria@teatripiacenza.it