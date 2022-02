Punti di vista: “Manca la qualità di gioco”. L’analisi di Amorini dopo Pro Sesto-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

29 novembre 2020: la data dell’ultima vittoria in casa della Pro Sesto. Basterebbe questo per rendere l’idea di quanto è pesante questa sconfitta per i biancorossi. Si chiedeva alla squadra un atteggiamento diverso rispetto alla debacle contro la Juve, e quello c’è stato, ma è mancata completamente la qualità di gioco. Quando hai Munari, Rabbi, Cesarini e Gonzi, devi riuscire a giocare palla a terra.

Un consiglio non richiesto a Scazzola

Ha della ragione nel definire la sconfitta figlia degli episodi, ma così facendo rischia di crearsi un alibi.

I punti di vista sul Piacenza calcio in formato video