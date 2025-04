Punti di vista: “Nessuno si salva dagli errori di questa stagione”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza – Tau – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Ci salviamo grazie a noi stessi, con una vittoria di spessore contro una squadra da playoff, frutto di una prestazione di qualità. È molto diverso rispetto a salvarsi all’ultima giornata per pura combinazione. Abbiamo raggiunto un obiettivo che, seppur minimo, a un certo punto sembrava tutt’altro che scontato. Ora possiamo finalmente guardare al futuro con la speranza di costruire una stagione molto diversa da questa.

Focus sulla stagione del Piacenza calcio

Sono stati commessi errori importanti che vanno analizzati per evitare che si ripetano, ma senza trasformarli in una caccia alle streghe. Nessuno è esente da responsabilità: dal direttore tecnico De Vitis e Sestu, che hanno allestito una rosa non all’altezza, alla società, che dalla sconfitta di Modena ha tolto serenità all’allenatore e ha compiuto scelte discutibili, come l’assunzione di un tecnico per un solo pomeriggio. Rossini, in un contesto caotico, non è riuscito a dare continuità di gioco e serenità, mentre la squadra ha spesso mostrato poca personalità per una piazza esigente come la nostra.

Il DS Zerminiani ha tentato di rimediare con un mercato difficile, con alcune scelte azzeccate e altre meno. A lui spetterà l’onere del prossimo mercato, e sarà giustamente valutato nella prossima stagione. In un contesto in cui le responsabilità sono diffuse, cambiare tutto sarebbe un errore: servono scelte giuste e ponderate per non rivivere una stagione simile.

Si parla di Franzini come prima scelta per guidare il nuovo progetto: è una figura di garanzia, ma preoccupa l’idea che tutto dipenda da una sola persona.

La chiosa finale

Infine, due parole su Rossini e Gatti. Il primo, dopo aver sfiorato la promozione lo scorso anno, ha vissuto una stagione difficile, ma ha sempre dato tutto per questa maglia e merita riconoscenza. Gatti, oggi fuori dalla società, difficilmente resterà lontano dal “suo” Piacenza: non sarebbe sorprendente un riavvicinamento.

