Punti di vista: “Troppo poco per vincere”. L’analisi di Amorini dopo Giana Erminio-Piacenza – AUDIO

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Il Piacenza spreca l’occasione di accorciare la classifica con le squadre davanti giocando 60 minuti con grande ordine ed equilibrio, ma creando troppo poco e sbagliando anche un calcio di rigore che avrebbe indirizzato la partita.

La situazione

Con 10 punti di vantaggio sulla zona playout, l’obiettivo dev’essere uno solo: i playoff. Scazzola deve rimettere in condizione i giocatori che hanno avuto problemi e provare qualche soluzione utile in prospettiva futura. La chiosa finale è per la società biancorossa, che ha voluto onorare con un minuto di silenzio la scomparsa di Marco Beccari.

