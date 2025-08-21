Raccolta differenziata, giovedì 28 agosto incontro informativo a Corte Brugnatella

La sede del Comune di Corte Brugnatella, Piazza Severino Balletti loc. Marsaglia, ospiterà l’incontro pubblico promosso da Comune di Corte Brugnatella, Iren e Atersir per illustrare ai cittadini le novità relative alle modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti. L’incontro si inserisce nelle attività informative e anticipa il passaggio degli informatori Iren per la consegna dei contenitori e del materiale esplicativo.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A CORTE BRUGNATELLA
Incontro aperto ai Cittadini di Corte Brugnatella per approfondire le modalità e le novità di raccolta
Giovedì 28 agosto 2025 alle ore 18.00
Comune di Corte Brugnatella,
Piazza Severino Balletti loc. Marsaglia