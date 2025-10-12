Rassegna del Tartufo Nero di Pecorara 2025 ad Alta Val Tidone il 18 e 19 ottobre. E’ un appuntamento atteso, proposto da Val Tidone Assaggia e Passeggia, chiamato ancora una volta a celebrare il tartufo nero DE.CO, vero e proprio oro nero nello scrigno dei sapori del territorio dell’Alta Val Tidone.

Il Sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini

l tartufo nero di Pecorara è una delle straordinarie eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche che il nostro territorio può offrire.

Un patrimonio che abbiamo voluto tutelare e valorizzare con la certificazione di denominazione comunale. La rassegna è uno degli appuntamenti più attesi nel ricco calendario di eventi della valle e di tutta la provincia, con estimatori ed appassionati che si danno appuntamento qui da molte zone del nord Italia e a cui ancora una volta la nostra comunità saprà offrire il meglio dell’accoglienza”.

Rassegna del Tartufo Nero di Pecorara 2025

Si inizia SABATO 18 OTTOBRE con la CENA NERO IN TAVOLA a Borgo Mulino Lentino. Un’esperienza unica nel gusto del nostro Tartufo Nero de.co. di Pecorara.

DOMENICA 19 OTTOBRE passeggiata nel bosco accompagnati da un tartufaio …Ritrovo ore 8.15 in Piazza a PECORARA….PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 0523/993706 -993708.

