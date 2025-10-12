Piacenza – Sasso Marconi 2-1, Lordkipanidze regala i 3 punti ai biancorossi al 90′

Il Piacenza rivive i fantasmi delle ultime giornate di campionato, ma alla fine porta a casa 3 punti d’oro contro il Sasso Marconi, finisce 2-1 davanti ai 1915 spettatori paganti del “Garilli”.

Franzini non cambia l’undici titolare, ad eccezione di Silva che prende il posto dello squalificato Martinelli. I biancorossi partono fortissimo e battono 4 corner nei primi 5 minuti, ma al 9′, al primo tiro in porta subiscono gol: Merighi rasoterra in diagonale batte Ribero.

Anche dopo il gol i locali si riversano nella metacampo gialloblu, ma faticano a rendersi realmente pericolosi. Ancora una volta i padroni di casa si rivelano inefficaci sui corner. Ne battono ben 14, ma senza concretizzare. Il tecnico di Vernasca decide di osare nella ripresa. Spazio a Garnero e Lordkipanidze, si passa ad una sorta di 4-2-1-3 con D’Agostino dietro al trio d’attacco formato da Trombetta tra Garnero e Mustacchio. Questo modulo a trazione anteriore porta i suoi frutti. Al 71′ C’è un cross di Mustacchio e Montanaro colpisce di mano, è calcio di rigore. Dal dischetto Taugourdau non sbaglia. Il Piacenza continua a spingere, ma è una grande conclusione dalla distanza, di controbalzo di Lordkipanidze a regalare i 3 punti in questa gara soffertissima.

Le formazioni ufficiali

Piacenza 4-3-3: Ribero, Ciuffo, Silva, Sbardella, Zaffallon, Putzolu, Taugourdeau, Poledri, Mustacchio, Trombetta, D’Agostino. All. Arnaldo Franzini

A disposizione: Kolegekaj, Arba, Bianchetti, Lordkipandize, Cabri, Garnero, Pino, Campagna, Pizzi

Sasso Marconi 4-3-3. Celeste, Barattini, Tarozzi, Cinquegrana Montanaro, Merighi, Geroni, Gamberini, Ghebreselassie, Pirazzoli, Mazia. All. Franco Farneti

A disposizione: Albieri, Gobbo, Prasso, Galassi, Armaroli, Pelloni, Marra, Margiotta, Zanini

Il primo tempo

Classica maglia biancorossa per il Piacenza, maglia gialla con spalle blu per il Sasso Marconi. Ghebreselassie batte il calcio d’inizio per il Sasso.

1′ Subito pressing del Piacenza, il portiere celeste regala il primo corner al Piacenza.

Taugourdeau la mette sul secondo palo, Poledri la rimette in mezzo, poi Sbardella prova a girarsi, ma si trascina il pallone sul fondo.

3′ D’Agostino cerca il tocco sotto per liberare Mustacchio, questa volta il suggerimento è troppo lungo

4′ Tentatio di cambio di gioco di Geroni che regala il secondo calcio d’angolo al Piacenza. Sul corner c’è un tiro di Poledri, Geroni devia poi Celeste mette in corner. Il terzo della partita.

5′ Altro sinistro di Poledri e Celeste si deve ancora superare per toglierla da sotto alla traversa. Altro corner il quarto.

9′ Al primo tiro in porta il Sasso passa in vantaggio con Merighi: una conclusione rasoterra dal limite che in diagonale beffa Ribero Piacenza – Sasso Marconi 0-1

Calcio d’angolo per il Sasso Marconi, il primo della partita per i gialloblù. Colpo di testa di Mustacchio ad uscire.

12 Ciuffo cade a terra in area, ma viene ammonito per simulazione.

18′ Entra Marra per Mazzia (per lui un problema muscolare)

23′ Calcio di punizione interessante per il Piacenza, poco oltre il vertice destro dell’area di rigore, sul lato corto, un metro fuori dall’area. D’Agostino la mette in mezzo, Silva la sfiora di testa e la palla esce di poco (ma il capitano era in posizione di fuorigioco)

31′ conclusione di Trombetta, ma è troppo debole e il portiere blocca senza troppi patemi.

Si gioca solo nella metacampo degli ospiti, ma il Piacenza non riesce a rendersi pericoloso.

37′ Ammonito Geroni

38′ Mustacchio entra in area dalla destra, prova il tiro: Celeste col piede devia in corner. Sesto calcio d’angolo per il Piacenza. Nulla di fatto sugli sviluppi.

44′ Ammonito Zaffalon (i due esterni difensivi del Piacenza sono ammoniti)

45′ Settimo corner per il Piacenza. Taugourdeau la mette in mezzo, Silva viene anticipato, poi i gialloblù rinviano.

Finisce il primo tempo il Sasso Marconi è in vantaggio 1-0 con gol di Merighi al primo tiro in porta. Poi i biancorossi rimangono nella metacampo gialloblù, senza pero’ riuscire a segnare.

Secondo tempo

Entra Pizzi per Zaffalon (Piacenza)

iniziato il secondo tempo.

50′ Trombetta protegge bene il pallone, ma sbaglia l’ultimo passaggio.

51′ D’Agostino guadagna il fondo, il pallone passa tra mille gambe, ma nessun compagno arriva alla deviazione.

56′ Ottavo corner per il Piacenza. Ennesimo rinvio della difesa. Entra Garnero e Lordkipanidze fuori Ciuffo e Poledri

62′ Entrano Galassi e Gobbo, fuori Geroni e Ghebre

Adesso il Piacenza gioca con Trombetta tra Garnero e Mustacchio con D’Agostino dietro all’attacco e un centrocampo a 2.

71′ Cross di Mustacchio, c’è un tocco di mano di Montanaro per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Taugourdeau supera Celeste Piacenza – Sasso Marconi 1-1

72′ Ennesimo corner per il Piacenza ben nono.

75′ Trombetta si presenta davanti al portiere, ma è in fuorigioco.

76′ Ammonito Montanari.

77′ D’Agostino si accentra, prova il tiro: Celeste devia in corner (il decimo a cui segue immediatamente l’undicesimo). Palla centrale, Celeste con i pugni rinvia.

79′ Entra Pino esce Trombetta

81′ Dodicesimo corner per il Piacenza. Colpo di testa di Pino nell’area piccola, palla fuori di poco.

84′ Tentativo di tacco al volo di Pino, che voleva chiudere in acrobazia dopo un bel cross dalla destra di Mustacchio.

86′ Entra Bianchetti per Mustacchio.

87′ Pallone eccezionale di Garnero, ma Pino di testa colpisce malissimo.

88′ Gran tiro di Taugourdeau, respinta con i pugni di Garnero.

89′ tredicesimo corner per il Piacenza. Nel frattempo esce Piraccioli, entra Margiotta.

89′ Lordkipanidze di destro, di controbalzo regala il 2-1 al Piacenza

Ammonito Garnero 95′

Finisce qui il Piacenza batte in rimonta il Sasso Marconi per 2-1 dopo una gara soffertissima in cui i biancorossi sono stati sotto per oltre 60′. Taugourdeau pareggia dal dischetto, poi Lordkipanidze regala la vittoria agli uomini di Franzini





