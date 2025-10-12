Viene al mondo in ambulanza a piazzale Genova, mamma e bambino stanno bene

Aveva fretta di venire al mondo e non ha atteso l’arrivo in ospedale: un neonato è nato all’interno dell’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure.
Il parto è avvenuto nelle scorse ore nei pressi di piazzale Genova, mentre il mezzo di soccorso era diretto verso l’ospedale di Piacenza.
La mamma, una donna di 31 anni originaria della Costa d’Avorio, ha dato alla luce il suo terzo figlio con l’assistenza dell’equipaggio dell’ambulanza e del personale dell’auto infermieristica del 118, intervenuta in supporto durante il travaglio.
Sia la madre che il neonato stanno bene e sono stati poi accompagnati in ospedale per i controlli di routine.