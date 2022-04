La terza edizione della Rassegna Rido Sogno e Volo, gli eventi del 26 e 27 aprile.

26 e 27 aprile ore 14.30/17.00 WORKSHOP DI GIOCOLERIA E ACROBATICA A TERRA. Teatro Open Space 360°

Volo Ridens a cura di MISTER DAVID

Un percorso sul Circo Contemporaneo guidato da artisti di fama INTERNAZIONALEUn percorso intenso per imparare le basi della giocoleria, oppure per affinare le proprie abilità. Mister David, eclettico artista circense di grande esperienza nella direzione di spettacoli di circo contemporaneo, si dedica al lavoro di formazione con passione e originalità, in un rapporto sincero e genuino con le giovani generazioni. La giocolerai è un’arte che insegna l’impegno, educa al ritmo, all’attenzione: nella ripetizione e nella precisione ci si scopre abili ed energetici, ricchi di quello che più ci aiuta a diventare grandi, cioè, il desiderio di riuscire a portare avanti il nostro obbiettivo.

Attività offerta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano ed aperta ai giovani dai 15 ai 35 anni.

INFO e PRENOTAZIONI al 3331741885



MISTER DAVID – TorinoLa stampa lo definisce l'Houdini del circo. Davide Demasi, in arte Mister David, si è esibito davanti a persone di ogni razza e su ogni tipo di palco: circhi, teatri, cabaret, piazze, locali notturni, emittenti televisive, ospedali e carceri. Il suo motto è "On the road a game!". Diplomato "Flic", scuola di nuovo circo e teatro affiliata FEDEC. Socio del "Circolo Amici della Magia di Torino" e collaboratore artistico di "Arte Brachetti". Nei suoi spettacoli propone numeri di cabaret, performance di giocoleria ed equilibrismo, comedy magic, close up e street magic. Il suo cavallo di battaglia è l'escapologia estrema: l'arte di liberarsi da qualsiasi costrizione: catene, manette, corde, camicia di forza in equilibrio su instabili attrezzi circensi.

Il 14 aprile del 2013 vince il prestigioso premio “Masters of Street Magic” a Saint Vincent. “Campione del mondo di Street Magic”.

Nel 2014 batte il record del mondo di salti con la corda su monociclo. 211 in un minuto e consegue nel 2015 un “Guinness World Records” giocolando con tre cappelli.

Un one man show, un presentatore, un record man, un prestigiatore, un giocoliere, un equilibrista, un escapologo, un comico! Sapesse anche cantare e ballare! Magari un giorno, chi può dirlo!



27 aprile ore 21.00 SPETTACOLO DI CIRCO CONTEMPORANEO

Teatro Open Space 360° MISTER DAVIDMIND IN THE GAPdi e con Mister DavidCompagnia Mister David



Uno spettacolo adatto a tutti, che stupisce, incanta e tiene con il fiato sospeso.

Attenti al vuoto è ciò che pensa un equilibrista durante il suo spettacolo. Un one man show dal sapore di varietà. Circo, bizzarri equilibri e manipolazioni, illusionismo, coinvolgimento e comicità creano l’atmosfera per il gran finale. The Great Escape. Una fuga da camicia di forza e catene in equilibrio su un monociclo alto due metri.

Dal cabaret alle arti circensi, dall’illusionismo alla manipolazione di oggetti, dall’escapologia estrema alle performance di acrobatica aerea. “Mister David and The Family Dem” propone un nuovo modo di fare spettacolo, coniugando la multidisciplinarietà che il mondo del circo e del teatro moderno offrono.Dalla strada ha capito come gestire il contatto con il pubblico, ad improvvisare in ogni situazione e a non mollare mai. Dal circo ha appreso la tecnica e il ritmo. Dall’illusionismo ha imparato a stupire il pubblico. La vita gli ha insegnato il resto. Il palco è la sua casa, qualsiasi esso sia.

INFO e PRENOTAZIONI al 3331741885