Referendum sulla giustizia, gli appuntamenti del comitato per il No

Saranno la procuratrice della Repubblica di Piacenza Grazia Pradella e l’ex magistrato Armando Spataro i protagonisti di una delle iniziative più significative della campagna referendaria per il No in programma a Piacenza.

L’appuntamento è per venerdì 13 marzo alle ore 18.00, nella Sala Nelson Mandela (via XXIV Maggio, Piacenza), in occasione della presentazione del libro “Le ragioni del No. La posta in gioco nel referendum sulla giustizia”, scritto dallo stesso Spataro, magistrato e giurista che nel corso della sua carriera è stato procuratore della Repubblica a Torino e Milano e ha coordinato pool specializzato in materia di antiterrorismo. A dialogare con gli ospiti sarà il giornalista Mattia Motta.

L’incontro, organizzato dai comitati per il No di Piacenza (Magistrati per il No, Comitato civico e Avvocati per il No), sarà l’occasione per approfondire i principali temi al centro del dibattito sulla riforma costituzionale: dallo spacchettamento del Csm alla separazione delle carriere, fino ai rischi di una crescente ingerenza del potere esecutivo sull’autonomia della magistratura e sulla politica giudiziaria.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 12 marzo – Pontedellolio

Ore 21 – Sala consiliare, via Vittorio Veneto 147

Intervengono:

•⁠ ⁠Antonio Colonna, sostituto procuratore della Repubblica di Piacenza

•⁠ ⁠Antonino Fazio, giudice del Tribunale di Piacenza

•⁠ ⁠avv. Angela Zezza, Foro di Piacenza

Coordina Nadia Maffini, presidente provinciale ANPI.

Giovedì 12 marzo – Ziano Piacentino

Ore 21 – Sala polivalente, via dei Mille 28

Intervengono:

•⁠ ⁠Luigi Gazzola, Comitato civico “No alla riforma Nordio”

•⁠ ⁠Antonio Mosti, consigliere comunale di Ziano Piacentino.

Venerdì 13 marzo – Piacenza

Ore 18 – Sala Nelson Mandela, via XXIV Maggio

Intervengono:

•⁠ ⁠Grazia Pradella, procuratrice della Repubblica di Piacenza

•⁠ ⁠Armando Spataro, già procuratore della Repubblica a Torino e Milano

Dialoga con gli ospiti Mattia Motta, giornalista.

Presentazione del libro “Le ragioni del No. La posta in gioco nel referendum sulla giustizia”.

Sabato 14 marzo – Castelsangiovanni

Ore 18 – Centro culturale, via Mazzini 2

Intervengono:

•⁠ ⁠Lina Matarrese, sostituta procuratrice della Repubblica di Piacenza

•⁠ ⁠Luca Morisi, sostituto procuratore della Repubblica di Piacenza

•⁠ ⁠Michela Cucchetti, avvocata del Foro di Piacenza

•⁠ ⁠Alessandro Molari, portavoce del Comitato civico.

Lunedì 16 marzo – Piacenza

Ore 21 – Auditorium Sant’Ilario, via Garibaldi

Intervengono:

•⁠ ⁠Pierluigi Bersani

•⁠ ⁠Michela Cucchetti, avvocata e segretaria del circolo PD di Piacenza.

Martedì 17 marzo – Fiorenzuola d’Arda – Auditorium San Giovanni

Ore 21

Intervengono:

•⁠ ⁠Stefano Brusati, giudice del Tribunale di Piacenza

•⁠ ⁠Emanuela Podda, sostituta procuratrice della Repubblica di Piacenza

•⁠ ⁠Boris Infantino, avvocato del Foro di Piacenza

Coordina Alessandro Molari.

Mercoledì 18 marzo – Podenzano

ore 21

Sala Scotti, piazza Ghisoni

Intervengono:

•⁠ ⁠Antonino Fazio, giudice del Tribunale di Piacenza

•⁠ ⁠Avv Giuseppe Coiro, Foro di Piacenza

