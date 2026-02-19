Referendum sulla giustizia, gli appuntamenti e gli incontri del comitato per il NO

In programma quattro eventi nella prossima settimana in provincia di Piacenza organizzati dal comitato civico per il No, con la partecipazione anche di giudici del Tribunale di Piacenza.

BORGONOVO (24/2), MONTICELLI (25/2), CAORSO (26/2) E TRAVO (27/2): QUATTRO INCONTRI PUBBLICI SUL REFERENDUM GIUSTIZIA NEL PIACENTINO

Magistrati, avvocati e società civile alle ore 21 in quattro comuni: confronto sui contenuti del voto del 22-23 marzo

Quattro serate consecutive in altrettanti comuni della provincia per approfondire i contenuti del referendum sulla giustizia.

Gli incontri sono promossi dal Comitato civico “No alla riforma Nordio” e dal comitato “Giusto dire no” dell’ANM, insieme ad avvocati del Foro di Piacenza e realtà associative del territorio, con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti informativi chiari e accessibili prima del voto.

Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico e prevedono spazio per domande e interventi.

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO – BORGONOVO

Centro ricreativo pensionati “Ex Macello”, viale Fermi 25 – ore 21

Intervengono:

dott.ssa Elisa Pirgu , giudice del Tribunale di Piacenza – ANM sezione di Piacenza

, giudice del Tribunale di Piacenza – avv. Michela Cucchetti, Foro di Piacenza

Coordina:

Alessandro Molari, portavoce Comitato Civico per il NO

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO – MONTICELLI

Biblioteca Comunale “Don Zucchi”, sala multimediale – via Aldo Moro 20 – ore 21

Intervengono:

avv. Giuseppe Coiro , Foro di Piacenza – portavoce Comitato Avvocati per il No Piacenza

, Foro di Piacenza – portavoce Comitato Avvocati per il No Piacenza avv. Angela Zezza, Foro di Piacenza

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO – CAORSO

Piazza Rocca 1 – ore 21

Intervengono:

avv. Michela Cucchetti , Foro di Piacenza

, Foro di Piacenza Luigi Gazzola , Comitato civico per il NO

, Comitato civico per il NO Nadia Maffini, presidente ANPI provinciale di Piacenza

VENERDÌ 27 FEBBRAIO – TRAVO

Sala Polivalente del Comune – via G. Anguissola 8 – ore 21

Intervengono:

avv. Giuseppe Coiro , Foro di Piacenza – portavoce Comitato Avvocati per il No Piacenza

, Foro di Piacenza – portavoce Comitato Avvocati per il No Piacenza Luigi Gazzola, Comitato civico per il NO

Gli incontri accompagnano il percorso informativo in vista del voto referendario del 22 e 23 marzo.

«Il referendum incide su assetti fondamentali della giurisdizione e sull’equilibrio costituzionale — spiegano i promotori —. Per questo riteniamo necessario favorire momenti pubblici di informazione puntuale e confronto».

Ingresso libero.

Informazioni: www.referendumgiustizia2026.it

