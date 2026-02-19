Consegnati mille euro alla Caritas dopo la serata “La notte degli Angeli. Voci di pace”

È stato consegnato un assegno di mille euro al diacono Mario Idda, direttore della Caritas diocesana, frutto della serata “La notte degli Angeli. Voci di pace” svoltasi il 1° novembre al teatro President di Piacenza. Sono destinati attraverso la Caritas italiana a sostegno dei cristiani di Terra Santa, fortemente penalizzati nelle loro attività economiche dal conflitto tra Israele e Hamas, e della popolazione ucraina coinvolta nel conflitto con la Russia.

L’iniziativa, presentata dalla giornalista di Telelibertà Nicoletta Marenghi, ha visto protagoniste alcune corali: il Coro della Scuola Giovanni Paolo II diretto da Susan Bortolotti, il Coro delle campanelle, formazione canora ucraina diretta da Natalija Kampo, i Tasti Neri, diretti da Caterina Granelli, il Coro Voci Bianche Piacenza diretto da Giorgio Ubaldi e la Schola cantorum di Podenzano diretta da Edoardo Mazzoni.

La serata è stata promossa da Forum delle associazioni familiari, Famiglia Piasinteina, Aerco (Associazione emiliano-romagnola cori), Scuola libera Giovanni Paolo II, settimanale Il Nuovo Giornale, associazione Famiglie Numerose e Fattore Famiglia. Hanno donato un contributo a sostegno dell’iniziativa la Banca di Piacenza, Ottica Pagani e Tecnortopedia Obertelli.

“L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – era, in occasione della festa di Tutti i Santi, promuovere un momento di riflessione per tutti, in particolare per le famiglie, per mettere al centro il valore della pace come incontro vero tra persone, culture e storie diverse. Chi meglio degli angeli e dei santi, cioè del Cielo, può aiutarci ad alzare lo sguardo, a non vivere ripiegati su noi stessi, ad aprirci a un incontro nuovo con l’altro? La musica tocca corde profonde in ciascuno di noi. Ora siamo al lavoro per l’edizione 2026”.

