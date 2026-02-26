Referendum sulla giustizia, il comitato per il Sì organizza un webinar informativo

Il Comitato Civico per i Sì, in collaborazione con il sindacato UGL, organizza un webinar informativo dedicato al referendum sulla giustizia, in programma venerdì alle ore 18 sulla piattaforma Zoom.

La nota del comitato

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di approfondimento serio e qualificato sui contenuti della riforma, illustrando nel merito le ragioni del “Sì” attraverso competenze ed esperienze autorevoli. In un passaggio democratico così rilevante, è infatti fondamentale garantire un’informazione chiara e completa, affinché ciascun elettore possa esprimere un voto consapevole.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Pino De Rosa, segretario provinciale UGL.

Il webinar sarà moderato da Maurizio Dossena e vedrà gli interventi di Gabriele Albertini, già sindaco di Milano, e di Maurizio Sacconi, presidente dell’associazione Amici di Marco Biagi.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, per informarsi e comprendere a fondo i contenuti della riforma oggetto del referendum.

La partecipazione è libera tramite piattaforma Zoom..inserendo ID Riunione e Codice d’accesso.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy