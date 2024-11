Regionali 2024, Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia: “Soddisfatto per l’elezione e del risultato della coalizione a Piacenza” – AUDIO

Regionali 2024, la soddisfazione di Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia per il risultato del centrodestra a Piacenza e per la rielezione a Consigliere Regionale. L’esponente piacentino ne ha parlato a Radio Sound, commentando anche la scarsa affluenza e gli intenti per i prossimi 5 anni di opposizione dopo la vittoria in Regione di De Pascale e del centrosinistra.

Sono soddisfatto per il mio risultato – spiega Tagliaferri – ma anche nel vedere il dato del centrodestra a Piacenza e Provincia. Fratelli d’Italia è andato molto bene, ma al di là del risultato personale, io essendo un uomo di partito e avendo un ruolo istituzionale, il risultato della coalizione a Piacenza mi rende particolarmente felice. La soddisfazione però sarebbe stata ancora più ampia se avessimo vinto la Regione.