Piazza Cavalli diventa un’aula a cielo aperto per imparare la rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore – AUDIO

Piazza Cavalli si è trasformata in una grande aula a cielo aperto per imparare le tecniche base per poter salvare una vita.

In occasione di VIVA – la Settimana per la Rianimazione Cardiopolmonare, Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, in collaborazione con ANPAS, Misericordia e IRC (Italian Resuscitation Council), ha organizzato un mass training gratuito e aperto a tutti dedicato alla rianimazione cardiopolmonare (RCP) e all’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle manovre salvavita e sensibilizzare sull’importanza di un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco, perché ogni minuto conta, e anche una semplice azione, se ben preparata, può fare la differenza tra la vita e la morte).

“Un’iniziativa veramente lodevole, straordinaria, anche perché unisce diverse organizzazioni che si occupano di salute e di prevenzione. Molta gente interessata ad approfondire e conoscere. Molto preziose queste occasioni, noi impariamo insieme anche facendo”, commenta l’assessore ai Servizi Sociali, Nicoletta Corvi.

“Che bello vedere per la settimana VIVA tutte le associazioni piacentine fare rete, è una cosa bellissima perché questo dà sicurezza alla popolazione, alla cittadinanza e soprattutto dà informazione, è quello che noi vogliamo dare ed è molto importante essere informati durante questa settimana”, commenta il presidente provinciale di Croce Rossa, Giuseppe Colla.

“Settimana VIVA è fondamentale per le nostre associazioni Anpas, Cri e Misericordia: sono unite a livello nazionale su diversi progetti, uno tra tutti è quello che stiamo vedendo qui nella nostra città, Piacenza, in una giornata in cui le nostre realtà vengono a contatto con la popolazione per poter sensibilizzare su quelli che sono gli alert di un sospetto arresto cardiaco, su quelle che devono essere le prime manovre salvavita, quindi una giornata importante con un’utilità straordinaria”, spiega Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale di Anpas.

“Siamo in Piazza Cavalli con Anpas e Croce Rossa per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla RCP, che vuol dire rianimazione cardiopolmonare. Stiamo facendo una bella rimpatriata tra noi e siamo molto contenti perché vediamo che la gente in effetti si ferma ed è molto attenta”, conclude Marisa Marengoni, vice governatore della Misericordia di Piacenza.

