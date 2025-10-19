La Mostra “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia” esposta all’Università Cattolica fino al 31 ottobre. Inaugurazione il 20 ottobre

La Mostra “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia”, realizzata dal Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’agenzia Ansa, viene esposta dal 20 al 31 ottobre presso il Campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La mostra racconta sia il processo di costruzione dell’Unione Europea dalla sua fondazione ai giorni nostri sia il rapporto tra l’Italia e l’Europa. Attraverso foto, immagini e contenuti multimediali, ripercorre i momenti salienti dell’integrazione europea – dalla Guerra Fredda ad oggi – e offre l’opportunità di conoscere non solo il percorso di costruzione dell’Unione e l’azione dell’Italia, ma soprattutto il “valore aggiunto” di essere cittadini europei.

Il percorso espositivo è arricchito inoltre da un progetto di “realtà aumentata”: attraverso un’apposita app (“L’Italia in Europa – L’Europa in Italia” su Apple Store, “litaliaineuropa” su Play Store), è possibile attivare i contenuti multimediali cercando e inquadrando con il proprio dispositivo mobile (smartphone o tablet) le foto contrassegnate con l’icona play. Una visita interattiva per rivivere – come in una macchina del tempo – le tappe fondamentali della storia europea, gli eventi mondiali e i fatti di costume e società degli ultimi 80 anni, grazie alle foto storiche dell’Archivio fotografico dell’Ansa.

Lunedì 20 ottobre, alle ore 10.00, la mostra sarà inaugurata dall’On. Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, alla presenza delle autorità locali ed accademiche, e sarà visitabile dal pubblico fino a venerdì 31 ottobre compreso (dalle ore 8.30 alle 18.30).

