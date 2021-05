Riapertura delle palestre piacentine. Con il nuovo decreto Covid, da lunedì 24 maggio sono riprese le attività di un settore tra i più penalizzati durante la pandemia. I gestori del territorio sono ripartiti in totale sicurezza e hanno raccontato a Radio Sound la situazione dopo i primi giorni di lavoro. “Bene aver riaperto, ma quando ci chiedono se siamo contenti non possiamo che rispondere di no! Questa è una grossa sciocchezza perché noi non siamo affatto contenti – commenta Daniele dell’Acrobatica Fitness – per quello che è successo. Un lungo stop senza senso logico perché è stato un danno per tutti e soprattutto per i più giovani che erano a un passo dallo sport agonistico e in questo lasso di tempo hanno deciso di smettere”

“Stiamo riprendendo a rilento – spiega Antonio di Le Club – ma confidiamo nelle persone che possano tornare a frequentare le palestre anche in questo periodo”. Secondo Maria Cristina di Activity Club siamo ancora lontani dalla normalità. “Qualche richiesta è arrivata, ma non come ci aspettavamo. La situazione è ancora difficile. Infatti molti hanno ancora paura e si avvicina la bella stagione dove c’è sempre stato un calo di presenze naturale. Questo è un discorso che interessa soprattutto le attività più soft, mentre il kung fu e il circuito Jumping stanno andando fortissimo”.

“La ripartenza è stata molto positiva, superiore alle aspettative, poi tireremo le somme dopo il primo mese – racconta Silvano di My Klab di Fiorenzuola. Invece per Roberto, maestro della Salus et Virtus è una ripresa lenta e programmata: “Non è un libera tutti, facciamo molta attenzione alla prevenzione. I genitori sono ancora molto preoccupati per i possibili contagi, meno i ragazzi che frequentano la palestra”.

