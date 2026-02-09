Raccolta rifiuti, letture involontarie di bidoncini non esposti? Bongiorni: “Rischio molto basso e tecnicamente quasi escluso”

Letture sbagliate da parte degli operatori Iren e addebiti non corretti? Un tema di cui si parla da un po’ di tempo in città. Una voce mai confermata e scaturita dalle modalità con cui gli operatori Iren rilevano i bidoncini esposti all’esterno delle abitazioni. Per esempio: se io scelgo di non svuotare il bidoncino e lo lascio davanti alla porta d’ingresso di casa che si affaccia sulla strada: i lettori Iren lo rilevano comunque segnandomi uno svuotamento non effettuato? Il tema è stato portato in consiglio comunale da Luca Zandonella, consigliere della Lega, che ha chiesto delucidazioni in merito a questi dubbi.

L’intervento di Zandonella

“Gli approfondimenti che volevo chiedere perché poi i cittadini se lo chiedono. Uno riguarda le modalità con cui effettivamente vengono conteggiati i ritiri: cioè con il timore e la preoccupazione che ci siano dei ritiri aggiuntivi calcolati senza che siano stati effettivamente svolti. Questo perché in queste ultime settimane sono state raccontate varie versioni: ho sentito che ci sarebbero gli operatori con il braccialetto che resiste in automatico, una sorta di transponder sul mezzo che prende i bidoni nell’arco di 5-7 metri. Però qui ci può essere il problema che nell’arco di 5-7 metri ci siano dei bidoni non esposti in strada e collocati appena all’interno della proprietà privata (per esempio chi ha un piccolo giardino) e quindi c’è il rischio che venga preso”.

Bongiorni: “Rischio di errore molto basso”

A Luca Zandonella ha riposto l’assessore e vicesindaco Matteo Bongiorni, che ha escluso la possibilità di errori sistematici.

“Due modalità di lettura. Una sul mezzo sui mezzi più grandi, con la lettura solitamente calibrata sulla bocca di quello che è il compattatore, cioè un’antenna trasponder di rilevamento che rileva il bidoncino. La seconda un’apparecchiatura manuale che consta di un braccialetto al polso dell’operatore. Il settaggio di entrambe esclude tecnicamente quella che è la lettura errata. Il trasponder sul mezzo calcola circa due metri, due metri e mezzo, che è la distanza dall’antenna al bidoncino potenziale. Il trasponder su operatore ha un settaggio di lettura di dieci centimetri. Quindi diciamo che il tasso di errore è molto basso. Altrettanto vanno contemplati anche potenziali errori dell’operatore. Gli errori umani possono esserci: l’invito in caso che l’utente ravvisi una lettura che non ha esposto è di segnalarla immediatamente. Fino adesso c’è stato un solo caso su migliaia di letture; quindi, lo contempliamo ma tecnicamente viene quasi escluso”.

Il primo bilancio di Iren e le novità

Nel mese di gennaio 2026, rispetto a gennaio 2025, la città ha registrato un aumento dell’8% della raccolta differenziata e una riduzione di circa 500 tonnellate di rifiuto indifferenziato, raggiungendo il 76% complessivo di differenziata. Dati che emergono da un incontro tra amministrazione e vertici Iren. Iren ha annunciato anche alcune novità per venire incontro alle esigenze delle fasce più fragili della popolazione. Per esempio, per le persone anziane che vivono sole sarà possibile richiedere la sostituzione del bidone da 40 litri con contenitori più piccoli da 20 o 25 litri, più leggeri e maneggevoli, accompagnati da un numero maggiore di vuotature.

Zandonella interviene anche su questo comunicato: “E’ uscito un comunicato dell’amministrazione comunale in cui alcuni fattori vengono approfonditi, mi viene da commentare “meglio tardi che mai”, visto che in questo consiglio comunale se ne parla da oltre un anno e quando noi consiglieri di minoranza le portavamo all’attenzione nelle prime occasioni non è che ci veniva risposto ‘sì avete ragione dobbiamo approfondire questi aspetti’, anzi l’opposto. Però meglio tardi che mai: si ha dimostrazione che alcune delle varie problematiche che c’erano in merito a questa nuova raccolta dei rifiuti si stanno finalmente affrontando. C’è stato un anno di tempo per gestirle nella fase di sperimentazione, ma purtroppo lo si sta facendo quando il tutto è già iniziato. Speriamo che però le novità mese dopo mese possano migliorare realmente la situazione”.

