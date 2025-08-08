Riqualificazione del selciato in via Verdi, da lunedì 11 agosto il via ai lavori

Lunedì 11 agosto inizieranno i lavori di rifacimento e riqualificazione del manto stradale in via Verdi: un intervento di cui si accelera l’esecuzione, originariamente prevista tra qualche settimana, grazie al termine del cantiere di ripavimentazione di viale Il Piacentino, dove i lavori si sono conclusi proprio in questi giorni.

“Un ripristino importante – sottolinea il vice sindaco Matteo Bongiorni – a seguito degli interventi di sostituzione delle tubature del gas che stanno interessando, in questi anni, diverse zone della città, tra cui la stessa via Verdi dove abbiamo valutato di spostare immediatamente il cantiere per sfruttare al meglio le settimane centrali di agosto, più favorevoli per le opere stradali”.

“Questo ha comportato, inevitabilmente, uno scarso preavviso per i residenti, ma è già stato effettuato un volantinaggio puntuale nella zona e spero che possano condividere, con l’Amministrazione, l’urgenza di restituire decoro e maggiore sicurezza a una via importante e rappresentativa del centro storico”.

Lavori per circa un mese

L’intervento, che avrà la durata di circa un mese, si articolerà in diverse fasi, partendo dall’intersezione con via Santa Franca in direzione del Teatro Municipale. L’accesso pedonale resterà sempre garantito e, ai residenti che non potranno raggiungere la propria abitazione con l’auto sarà consentita la sosta nelle aree non interessate dal cantiere tra la stessa via Verdi e piazza Sant’Antonino, esponendo l’apposita autocertificazione da richiedere all’Ufficio Viabilità di via Manzoni 7, scrivendo a viabilita@comune.piacenza.it o contattando i numeri 0523-492062 e 0523-492063.

La viabilità

Dalle ore 8 di lunedì 11 agosto e sino a fine lavori, in base all’avanzamento del cantiere, si renderanno pertanto necessarie le limitazioni alla viabilità che nella prima fase riguarderanno il tratto di via Verdi compreso tra l’incrocio con via Santa Franca (escluso dai provvedimenti) e l’intersezione con vicolo San Martino: divieto di sosta e divieto di circolazione con rimozione forzata su entrambi i lati, oltre all’impossibilità di entrare o uscire dai passi carrai nel tratto in questione.

Anche nel tratto di via Verdi compreso tra vicolo San Martino e via Giordani il transito sarà consentito solo ai residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, in entrambe le direzioni di marcia e procedendo con la massima cautela.

Divieto di circolazione anche in vicolo San Martino, dove residenti e mezzi autorizzati potranno accedere e uscire solo dall’incrocio con via Sant’Antonino.

Nel tratto di via Santa Franca compreso tra via San Siro e via Verdi, infine, divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e passaggio consentito unicamente ai residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, che potranno circolare in entrambe le direzioni di marcia per entrare e uscire dall’incrocio con via San Siro.

