Auto pronta per il lavaggio in un distributore, passa un ladro e la ruba: indagini in corso

8 Agosto 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Nel pomeriggio inoltrato, infine, presso un distributore di carburante in città, un uomo ha rubato un’auto lasciata da un cliente per il lavaggio.

Il ladro, descritto con jeans, maglietta bianca e cappellino, si è allontanato alla guida di una BMW station wagon bianca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e diramato le ricerche alle forze dell’ordine.

L’auto è intestata a una donna residente a Pontenure, contattata per formalizzare la denuncia.

