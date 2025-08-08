Auto pronta per il lavaggio in un distributore, passa un ladro e la ruba: indagini in corso

Nel pomeriggio inoltrato, infine, presso un distributore di carburante in città, un uomo ha rubato un’auto lasciata da un cliente per il lavaggio.

Il ladro, descritto con jeans, maglietta bianca e cappellino, si è allontanato alla guida di una BMW station wagon bianca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e diramato le ricerche alle forze dell’ordine.

L’auto è intestata a una donna residente a Pontenure, contattata per formalizzare la denuncia.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy