Rovato – Piacenza 1-2, i biancorossi tornano alla vittoria: in gol Poledri e Mustacchio

Dopo 2 partite senza vittoria, i biancorossi tornano al successo battendo 2-1 il Rovato Vertovese. 3 punti importanti, che ridanno entusiasmo ai piacentini, dopo i passi falsi contro Vis Modena e Imolese.

Franzini per la gara odierna sceglie il solito 4-3-3, con una sorpresa in attacco: Trombetta parte dalla panchina, Pino parte titolare.

La gara inizia nel migliore dei modi, con il Piacenza subito alla ricerca del vantaggio, prima con Pino, poi con Poledri che, al 4′, dopo un grande lavoro di Mustacchio, infila da pochi passi Offredi e fa subito 0-1! Nel corso della prima frazione i biancorossi gestiscono il risultato e cercano sporadicamente il raddoppio; nessun segnale di ripresa da parte dei locali.

Si torna negli spogliatoi sul risultato di 0-1. La seconda frazione entra subito nel vivo e i padroni di casa al 49′ trovano il pareggio con Scidone che taglia di testa sul primo palo. Il Rovato, però, non fa in tempo ad esultare perché i biancorossi tornano subito in vantaggio: Pino fa il lavoro sporco, protegge la palla e serve benissimo Mustacchio, che calcia in diagonale dove l’estremo difensore avversario non può arrivare, 1-2.

Nella seconda parte della ripresa, i padroni di casa provano a pareggiarla, ma senza successo e i biancorossi vincono la seconda partita del loro campionato; vittoria che mancava dalla prima giornata.

Prossimo appuntamento, Domenica 28 Settembre: Piacenza – Pistoiese.

La partita

Primo tempo

Le squadre sono in campo, via al match tra Rovato Vertovese e Piacenza! Segui la diretta su Radio Sound.

4’- Poledri porta avanti il Piacenza dopo pochi minuti! Grande avvio da parte dei biancorossi che creano subito azioni pericolose, prima con Pino e poi con Poledri: quest’ultimo in spaccata servito da Mustacchio beffa l’estremo difensore avversario e infila lo 0-1!

8′- Piacenza in pieno controllo della partita, poco fa traversone pericoloso di Mustacchio: la difesa locale si salva con difficoltà.

11′- Primi segnali da parte del Rovato, con Bertuzzi che prova a concludere al limite dell’area. Buona chiusura di Silva che evita il pericolo.

19′- Tentativo di Pino al volo. Tiro potente ma centrale, presa facile per Offredi.

25′- Rovato in crescita, Piacenza più conservativo rispetto ai primi minuti. Nessun episodio da segnalare.

33′- Zaffalon prova dal limite dopo un rimpallo in area, palla sopra la traversa.

37′- Ciuffo tenta un tiro-cross pericoloso che sfiora il palo esterno. Biancorossi alla ricerca del 2-0.

42′- Fallo di Taugourdeau al limite dell’area. Punizione da posizione invitante per i padroni di casa: Bertazzoli sul punto di battuta calcia centrale e Ribero blocca senza problemi.

45′- Finisce qui il primo tempo. Piacenza avanti nei primi minuti con il gol di Poledri che per ora decide il match.

Secondo tempo

45′- Inizia ora la seconda frazione di gioco.

49′- Rovato trova il pareggio: La difesa del Piacenza si perde Scidone che taglia sul primo palo e incrocia su quello lungo, gol, 1-1.

51′- Non fa in tempo ad esultare la squadra di casa: dopo 2′ dal pareggio, Mustacchio, servito benissimo da Pino, calcia in diagonale e riporta in vantaggio i biancorossi, 1-2!

63′- Ritmi molto più bassi rispetto all’avvio di ripresa. Piacenza che gestisce il risultato.

74′- Cambi nelle file dei biancorossi: fuori D’Agostino per Bianchetti, fuori Pino per Trombetta.

79′- I padroni di casa protestano per un tocco di mano in area, ma il direttore di gara lascia correre.

90′- 4′ di recupero.

90+4′- Finisce qui. Piacenza torna a vincere e lo fa meritatamente contro il Rovato Vertovese.

Le formazioni

Piacenza (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Silva, Martinelli, Zaffalon; Campagna, Taugourdeau, Poledri; Mustacchio, Pino, D’Agostino. All. Franzini.

Rovato (4-4-2): Offredi, Vallisa, Gauli, Sangiorgi, Suardi, Scidone, Kasa, Faggiano, Pelamatti, Bertazzoli, Bertuzzi. All. Belotti.

A cura di Riccardo Celli

