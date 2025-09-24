Rovato – Piacenza LIVE dalle 15:00 su Radio Sound

Dopo il pareggio senza reti nell’ultima gara interna contro l’Imolese, il Piacenza vuole tornare alla vittoria nel turno infrasettimanale odierno contro il Rovato Vertovese. Sono solo 4 i punti conquistati dagli uomini di Franzini nelle prime 3 giornate di campionato: una media che non basta, visto il chiaro obiettivo stagionale della promozione in Serie C. Segui la diretta della partita su Radio Sound e Piacenza 24.

La probabile formazione

Piacenza (4-3-3): Ribero, Ciuffo, Silva, Martinelli, Zaffalon, Lordkipandize, Poledri, Campagna, Mustacchio, Trombetta, D’Agostino. All. Franzini.

Il prepartita

Rovato – Piacenza, ai biancorossi servono i 3 punti nel turno infrasettimanale. Franzini: “Non sono preoccupato, ma dobbiamo migliorare a livello realizzativo”

A cura di Riccardo Celli

blank
blank blank