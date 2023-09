Vandalizzano l’impianto elettrico di un edificio per rubare chili di rame, sorpresi e arrestati durante il furto

Hanno scavalcato la recinzione e danneggiato l’impianto elettrico dell’edificio principale del Golf Club per portare via chilogrammi di rame. Ma il furto non è finito bene per i due autori, sorpresi ed arrestati dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda (PC).

E’ accaduto giovedì 21 settembre intorno alle 19 e 30 in via Fellegara di Castell’Arquato (PC) dove tre pattuglie dei carabinieri di Fiorenzuola d’Arda si sono concentrate perché avevano segnalato dei forti rumori metallici provenire dall’interno dell’area del golf club dove in passato si erano verificati degli episodi di furto.

Dopo aver scalvato la recinzione e aver fatto accesso all’area recintata, a pochi passi dall’edificio principale dove vi era la club house, i militari hanno sorpreso due persone intente a smontare, danneggiare e “strappare” una grondaia di rame lunga alcuni metri.

I due sono subito fuggiti, ma ad attenderli quasi alla fine della recinzione dell’area del golf club hanno trovato altri carabinieri che erano a supporto dei colleghi, che li hanno immobilizzati ed arrestati. Sul posto sono stati rinvenuti diversi arnesi ed altri attrezzi atti allo scasso, come tronchesi e cesoie, subito sequestrate, e diversi metri di cavi di rame e grondaie che, dopo essere state strappate e tranciate dalla loro sede originale, sono state accatastate a terra pronte per essere caricate e portate all’esterno dell’area recintata.

I due uomini, di 27 e 29 anni, sono stati portati in caserma e dopo le formalità di rito accompagnati presso le rispettive abitazioni di residenza in regime di arresti domiciliari. I due uomini, stamane sono stati giudicati per direttissima dal Tribunale di Piacenza, che ha convalidato l’arresto e dopo che i due hanno ammesso le loro colpe, ha concesso i termini per la difesa richiesti, fissando una nuova udienza in data 3 ottobre 2023.