Volley – La VAP ospita le Final Four U14, Marchetti: “Il 7 aprile sarà una bella giornata di sport” – AUDIO

Si è tenuta sabato 23.3.2024, presso il Bar da Luca a Piacenza, la conferenza stampa di presentazione delle Final Four Under 14, organizzate e ospitate dalla Volley Academy Piacenza (VAP). Di seguito, le parole dei protagonisti.

Le parole di Corrado Marchetti a Radio Sound

Corrado Marchetti, presidente VAP

”Domenica 7 aprile sarà una bellissima giornata di sport, divertimento e solidarietà. Ci sarà il lancio beneficio di pupazzi per il reparto pediatria dell’ospedale di Piacenza, ci sarà l’associazione di beneficenza Solid che realizza bellissimi giocattoli in legno e diversi truck food con cibi e bevande. Sono orgoglioso di comunicare che la Volley Academy Piacenza sarà la prima società in questa città ad avere una squadra di sitting volley e, prima della finale, ci sarà una dimostrazione di questo splendido sport. La stagione in generale? Puntiamo a raggiungere le Final Four in tutte le categorie”.

Cesare Lucca, presidente FIPAV Piacenza

”Con la VAP c’è una grande collaborazione e l’avvio del progetto sitting volley lo dimostra ampiamente. Quella di domenica 7 aprile sarà una splendida giornata di festa”.

Marco Fava, consigliere FIPAV Piacenza

”Per anni ho cercato di far sì che a Piacenza si sviluppasse un progetto legato al sitting volley e, grazie alla Volley Academy Piacenza, questa idea è diventata realtà”

Mauro Fresa, direttore sportivo VAP

”La nostra Under 14 quest’anno ha fatto molto bene e sono convinto che quella di domenica 7 aprile sarà una festa fantastica”.