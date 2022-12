Rugby, Top10 – I Lyons battono il CUS Torino al Beltrametti

I Lyons soffrono e fanno soffrire tutto il pubblico del Beltrametti, ma alla fine riescono a portare a casa una vittoria di capitale importanza nell’economia della stagione. I 4 punti accumulati in classifica sono la nota più lieta della giornata per gli uomini di Orlandi e Paoletti, che hanno dovuto faticare oltremodo a piegare la resistenza di un CUS Torino mai domo e che ha messo in campo una prestazione coraggiosa e tenace.

Che non sarebbe stata una passeggiata lo si era capito nei primi minuti, quando sono stati gli ospiti a colpire per primi: ad aprire le danze Reeves dalla piazzola, poi una meta marcata da Modena su una grande azione dei trequarti biancoblu. La sveglia suona tra le fila dei Lyons, che si affidano alla loro mischia per macinare metri: sia da maul che da mischia ordinata sono i bianconeri a dettare legge, e arrivano le marcature con Cocchiaro e una meta di punizione allo scadere del primo tempo. In mezzo, prodezza di Ledesma, che centra i pali con un drop da 40 metri da vero fuoriclasse.

Nel secondo tempo i Lyons controllano ma non affondano, mancando due buone opportunità di segnare. A 10 minuti dalla fine il patatrac: meta annullata a Salerno per doppio movimento, si ritorna su un placcaggio pericoloso di Portillo a cui viene sventolato un cartellino giallo che condanna i suoi a 10 minuti di sofferenza. Il CUS riapre la partita con una meta di Sangiorgi, e crede di poter strappare la vittoria. Ma il tentativo si spegne a 5 metri dalla linea di meta, con la touche rubata da Moretto che vale la vittoria per i Lyons.

Vittoria che fa morale e classifica, ma che lascia probabilmente soddisfatti a metà i bianconeri, autori di una prova sottotono rispetto alle ultime uscite. Appuntamento a domenica 18 dicembre a Mogliano, per l’ultima partita di Sitav Rugby Lyons per il 2022.

Sitav Rugby Lyons v CUS Torino Rugby 20 – 15 (20-8)

Marcatori: p.t. 6’ cp Reeves (0-3), 13’ m Modena (0-8), 20’ m Cocchiaro tr Ledesma (7-8), 28’ cp Ledesma (10-8), 39’ drop Ledesma (13-8), 40’ m punizione (20-8).

s.t. 73’ m Sangiorgi tr Reeves (20-15).

Sitav Rugby Lyons: Biffi, Cuminetti, Paz, Conti (51’ Zaridze), Bruno (cap), Ledesma, Fontana (67’ Via A.), Portillo, Petillo (60’ Bottacci), Salvetti, Janse van Rensburg (62’ Lekic), Quaranta (66’ Moretto), Minervino (57’ Salerno), Cocchiaro (40’ Buondonno L.), Acosta (57’ Morosi). all. Orlandi

CUS Torino Rugby: Reeves E., Monfrino, Modena (66’ Cisi), Groza, Caiazzo, Reeves G. (Cap), Loro (56’ Cruciani), Pedicini, De Biaggio, Quaglia, Ursache, Dreyer, Barbotti (56’ craig), Pais (53’ Sangiorgi), Valleise (53’ De Lise). all. D’Angelo

Cartellini: 70’ giallo a Portillo (Sitav Rugby Lyons).

Calciatori: Ledesma 3/4 (Sitav Rugby Lyons), Reeves G. 2/5 (CUS Torino Rugby).

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4 ; CUS Torino Rugby 1

Peroni Player of the Match: Maximo Ledesma (Sitav Rugby Lyons).