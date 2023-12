Rugby – Troppo Petrarca per i Lyons, al Beltrametti i bianconeri restano a bocca asciutta

Crolla la Sitav Rugby Lyons sotto i colpi di uno spietato Petrarca Padova, mai così concentrato, performante e concreto in questa stagione. I bianconeri sono incappati nella peggior giornata dell’anno, soprattutto dal punto di vista difensivo, con segnature troppo facili concesse a un avversario in modalità rullo compressore. L’animo e la tenacia non sono mancati ai Lyons, semplicemente i petrarchini avevano cilindrata, qualità e motivazioni più forti. Il Padova con questa vittoria si porta in testa alla classifica di Serie A Elite, e punterà a chiudere il 2023 come campione d’inverno con una vittoria nell’ultima giornata d’andata con il Rovigo.

La cronaca

Pronti, via e il Petrarca mette subito in chiaro le cose, trovando i pali con un calcio piazzato dopo soli 3 minuti di gioco, a segno con il rientrante Lyle. A stretto giro arriva anche la prima meta dell’incontro, con gli ex Azzurri Tebaldi e Bellini a confezionare la segnatura all’ala con un 2 contro 1 ben gestito. Nei primi 20 minuti solo una squadra in campo, con i Lyons che non riescono a mantenere il possesso palla e un Petrarca cinico e spietato, diretto dalla cabina di regia di Tebaldi, Fernandez e Lyle: su questo asse arriva la meta di Scagnolari, mentre l’estremo scozzese colpisce altre due volte dalla piazzola concludendo il primo quarto di gara sul 21-0.

I padroni di casa provano a scuotersi, ma la difesa del Petrarca è asfissiante e impeccabile: i bianconeri vanno vicini a marcare ma un lancio storto in rimessa laterale nega la segnatura dopo 5 minuti di pressione. Nel finale di frazione arriva la mazzata definitiva per i Lyons, con la seconda meta personale di Bellini, che si infila nella difesa senza difficoltà e chiude il primo tempo con una meta in mezzo ai pali.

Secondo tempo

Nella ripresa il copione non cambia, con i petrarchini ancora decisi a infliggere la tariffa massima ai Lyons: arrivano altre quattro mete per i tuttineri, con Bellini a firmare la propria tripletta con uno splendido tuffo alla bandierina. Niente da fare per i Lyons, nonostante qualche sortita offensiva le difficoltà in rimessa laterale hanno tagliato le gambe ai bianconeri, costretti a difendersi di continui attacchi degli avversari.

I Lyons torneranno in campo venerdì 22 dicembre per l’ultima partita del girone di andata, quando sfideranno il Valorugby Emilia al “Mirabello” di Reggio Emilia.

Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby 0 – 52 (0-28)

Marcatori: p.t. 2’ cp Lyle (0-3), 6’ m Bellini (0-8), 9’ cp Lyle (0-11), 14’ m Scagnolari tr Lyle (0-18), 23’ cp Lyle (0-21), 40’ m Bellini tr Lyle (0-28). s.t. 54’ m Hughes tr Lyle (0-35), 59’ m Bellini (0-40), 67’ m Tebaldi (0-45), 76’ m Esposito tr Tebaldi (0-52).

Sitav Rugby Lyons: Cuminetti; Via A., Rodina (61’ Zaridze), Paz, Bruno (CAP); Del Bono (41’ Chico), Cuoghi; Portillo, Mannelli (52’ Bottacci); Cisse (52’ Bance), Pisicchio, Cemicetti (52’ Moretto); Morosi (57’ Acosta), Minervino (54’ De Rossi), Pelliccioli (57’ Aloè). All. Urdaneta

Petrarca Rugby: Lyle Scott (57’ Esposito), Bellini, De Masi (73’ Capraro), Broggin, Scagnolari; Fernandez, Tebaldi; Vunisa; Nostran (57’ Casolari), Trotta (CAP), Ghigo, Galetto (61’ Quaranta); Hughes (61’ D’Amico), Cugini (57’ Luus), Brugnara (66’ Fioriti). All. Marcato

Cartellini: 80’ giallo a Portillo (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Lyle 6/7 (Petrarca Rugby), Fernandez 0/2 (Petrarca Rugby), Tebaldi 1/1 (Petrarca Rugby)

Note: Giornata fredda e soleggiata, terreno in perfette condizioni. Spettatori 650 circa.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0; Petrarca Rugby 5

Player of the Match: Mattia Bellini (Petrarca Rugby)