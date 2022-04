Sabato 23 aprile al Parco della Galleana andrà in onda “Me sum Piasintein”: la festa dello sport biancorosso

Sport, musica, street food e beneficienza nel ricordo di Davide Reboli, storica guida degli ultras del Piacenza Calcio scomparso a soli 53 anni lo scorso 14 aprile. Si terrà sabato 23 aprile, presso il Parco della Galleana a Piacenza, la Festa dello Sport-Piacenza Primogenita “Me sum Piasintein”.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa, promossa dalla società polisportiva Asd Special Dream Team, sono intervenuti in una conferenza stampa organizzata nella mattinata del 21 aprile gli assessori allo Sport e all’Identità e Tradizioni, Stefano Cavalli e Luca Zandonella, l’organizzatore dell’evento Eugenio Carli e i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte. Presente anche Daniele Reboli, che ha preso la parola per ricordare la figura del fratello Davide e per ringraziare il sindaco Patrizia Barbieri, gli assessori Cavalli e Zandonella e il Piacenza Calcio per aver offerto la possibilità di organizzare il funerale allo stadio Garilli.

Le parole di Daniele Reboli