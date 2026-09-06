Sagra Dal Nadar 2026 a Caorso dall’11 al 13 settembre. Tre giorni arricchiti dal profumo e sapore dell’anatra da assaggiare in modi diversi, dalla musica e dal luna park.

Ritorna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate con anatra protagonista. La specialità della casa sarà preparata dalle cuoche della ProLoco e sarà ancora una volta il piatto da non perdere. In particolare per chi vuole assaggiarla in modi diversi, la potrà gustare anche nei tortelli e nel sugo delle fettuccine. E naturalmente non mancheranno i grandi classici della sagra: Pisarei e faśö, Tortelli alle erbette, Torta fritta, Affettati e patatine, Spiedini e salamelle alla griglia.

Sagra Dal Nadar 2026 a Caorso dall’11 al 13 settembre

Venerdì 11 settembre: serata Birra e Cocktails, e ABCD Band.

Sabato 12 settembre: da “Le Iene” Andrea Agresti.

Domenica 13 settembre: Bancarelle, Mostre e Spettacoli. La sera si balla con Barbare e Beppe Maccagni.