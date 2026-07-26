A Pecorara torna la Sagra della Torta di Pasta Frolla dal 31 luglio al 2 agosto

Dal 31 luglio al 2 agosto, Pecorara si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Torna infatti la Sagra della Torta di Pasta Frolla, che, dal 1969 anno della prima edizione, continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità, trasformando il borgo dell’Alta Val Tidone in un luogo di incontro, cultura, musica e sapori autentici.

Una festa che affonda le proprie radici nella storia del territorio e che rappresenta l’orgoglio di un’intera comunità. La torta di pasta frolla, ricetta tramandata di generazione in generazione, diventa infatti il filo conduttore di un programma capace di coinvolgere residenti, famiglie e visitatori, valorizzando il patrimonio di tradizioni che rende unica l’Alta Val Tidone.

SI parte venerdì 31 luglio con un evento di grande prestigio culturale in Piazza, all’interno del calendario del Valtidone Festival: il concerto “Pensieri e Parole” porterà sul palco artisti del calibro di Peppe Servillo, Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Rita Marcotulli, Furio Di Castri e Mattia Barbieri, regalando una serata di musica di altissimo livello.

Il sabato sera sarà invece dedicato alla voglia di stare insieme con la Festa per i nati negli anni ’60… e non solo, tra gli stand gastronomici della Pro Loco di Pecorara (dalle 19.30) e il grande spettacolo musicale di Disco Story con DJ Francesco Vaccari, per un viaggio tra le canzoni che hanno fatto ballare intere generazioni.

Il momento più atteso arriverà però domenica 2 agosto, quando la protagonista assoluta sarà la Torta di Pasta Frolla. Fin dal mattino le vie del paese ospiteranno la vendita del dolce tipico e il Mercatino del Gusto, mentre l’inaugurazione della mostra diffusa (ore 10.30), “Pasta frolla nella storia” racconterà il legame profondo tra questa specialità e la vita della comunità con una serie di pannelli contenenti informazioni e foto storiche. Nel pomeriggio (dalle 17.00), i giochi popolari di una volta sul piazzale dell’ex scuola – aperti anche ai bambini – regaleranno un tuffo nel passato in una sfida in cui braccio di ferro, corsa coi sacchi e tiro alla fune legheranno passato e presente. E’ possibile iscriversi (singolarmente o in squadre di almeno 4 persone mandando un messaggio whatsapp a +39 347 565 4293 o contattando il Comune di Alta Val Tidone).

I giochi anticiperanno la tradizionale Marcia delle Lanterne da Montemartino a Pecorara, lungo l’antica via dei Feudi Imperiali. Si tratta di un trekking medio-facile aperto anche qui ad adulti e bambini che permetterà di riscoprire il territorio in un suggestivo percorso che transitando per Vallerenzo accenderà a un certo punto le torce elettriche (fornite dall’organizzazione) per arrivare a Pecorara sul far della sera. Info e prenotazione al numero +39 333 163 5374 (Andrea).

In serata, il gran finale con gli stand gastronomici della Pro Loco (dalle 19.30 sempre nell’area festa di Pecorara) e il concerto dell’Orchestra Franco Bagutti, autentico punto di riferimento della musica da ballo italiana.

“La Sagra della Torta di Pasta Frolla – dice il Sindaco Franco Albertini – non è soltanto una festa gastronomica: è un racconto collettivo fatto di ricette custodite nelle case, di volontariato, di associazioni, di famiglie che ogni anno si ritrovano per mantenere viva una tradizione che appartiene al territorio e ne rappresenta uno dei simboli più autentici”.

Grazie all’impegno del Comune di Alta Val Tidone, della Pro Loco di Pecorara, delle associazioni locali e dei numerosi volontari, anche quest’anno la manifestazione si conferma un’occasione per riscoprire il valore della convivialità e delle radici, dimostrando come le tradizioni possano continuare a essere il motore della vita di una comunità e un’importante attrazione per tutto il territorio.

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