Andamento saldi estivi 2024, Samuelli di Confesercenti: “Soddisfazione per il 75% dei commercianti piacentini” – AUDIO

Saldi estivi a Piacenza, Samuelli di Confesercenti: “C’è una moderata soddisfazione a due settimane dal via”.

Il 6 luglio hanno preso il via anche a Piacenza i saldi estivi 2024. Come nel 2023, la partenza è avvenuta lo stesso giorno in quasi tutta Italia. Va usato il termine quasi, perché in Trentino Alto Adige è stato deciso di posticipare il via. Cambia invece in Emilia Romagna la data di fine saldi, che proseguiranno, come in Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria fino all’inizio di settembre.

I riscontri – spiega Fabrizio Samuelli direttore di Confesercenti Piacenza – avuti dalle aziende ci dicono che il tre quarti degli imprenditori si ritengono soddisfatti dell’andamento dei saldi estivi. Più della metà ci ha detto di aver mantenuto stabilità rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, un quarto parla di aumento e solo un altro quarto ritiene che ci sia stata una leggera flessione rispetto al 2023. Inoltre è emerso che circa il 70% dei consumatori ha ragionato su uno sconto del 30%.

La partenza dei saldi ha coinciso con l’inizio del bel tempo

E’ stata una stagione difficile perché l’estate non arrivava dal punto di vista meteorologico. Con il bel tempo è invece arrivata la voglia di acquistare dei capi estivi.

C’è sempre divisione sull’inizio dei saldi

E’ difficile dare una risposta anche sentendo i pareri degli stessi associati. Io parto da una considerazione. Il momento dei saldi rappresenta almeno il 20% delle vendite da parte della categoria, quindi è un periodo importante ed è difficile trovare una data giusta per l’inizio. Penso che il via qualche settimana dopo potrebbe anche starci, così come una riduzione del periodo, perché ricordiamo che i saldi dureranno fino a settembre.

Il dibattito prosegue anche sulle promozioni prima dei saldi

La situazione non è stata ancora risolta e questo è un problema forte e sentito nel settore. I negozi fisici hanno norme stringenti, ma sul web si vede di tutto e questo va a svilire anche il momento dei saldi.

