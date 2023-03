Colta da arresto cardiaco nella sua abitazione, salvata a 101 anni con il defibrillatore

Colta da arresto cardiaco a 101 anni, salvata con il defibrillatore. I fatti sono accaduti ieri mattina. La donna si trovava nella sua abitazione di San Lazzaro insieme ad alcuni familiari quando ha avvertito un malore. Subito i parenti hanno allertato il 118, giunto sul posto in pochi istanti. Gli operatori sanitari hanno applicato il defibrillatore al petto dell’anziana signora riuscendo a far ripartire il suo cuore. Trasportata al pronto soccorso, la donna si trova in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.