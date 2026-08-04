Ponte sul Nure, da Unione Commercianti ristori per quasi 26 mila euro alle attività danneggiate dalla chiusura

Si è svolta questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Pontenure, la consegna dei contributi destinati alle attività commerciali penalizzate dalla prolungata chiusura del ponte sul torrente Nure lungo la strada statale 9 Via Emilia.

La cerimonia

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Pontenure Sergio Fuochi e l’assessore al Commercio Sara Scaravella. Per Confcommercio Piacenza erano presenti il direttore Gian Luca Barbieri, il responsabile di zona Riccardo Palmierini, la collaboratrice Giorgia Sebastiani e la presidente del Comitato Commercianti di Pontenure Katia Segalini.

La chiusura del ponte, necessaria per i lavori di rifacimento e consolidamento della struttura, si è protratta per oltre sei mesi, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e sugli incassi delle imprese presenti nelle zone interessate. La vicenda è stata seguita da Confcommercio Piacenza anche nell’ambito del tavolo istituzionale costituito in Prefettura per verificare il rispetto del cronoprogramma dei lavori, successivamente conclusi nei tempi previsti.

Perdite consistenti

Parallelamente, l’associazione di categoria si è attivata per ottenere un sostegno economico a favore degli operatori associati che avevano segnalato perdite consistenti. La richiesta è stata accolta dalla Fondazione Giuseppe Orlando, ente appartenente al sistema Confcommercio, che ha stanziato complessivamente 25.842,50 euro.

I ristori sono stati assegnati a cinque aziende e ripartiti proporzionalmente sulla base dell’entità dei danni economici subiti durante il periodo di interruzione della viabilità.

«È con grande soddisfazione che oggi possiamo consegnare questi contributi ai nostri commercianti associati, che si sono rivolti a noi denunciando perdite consistenti», ha dichiarato il direttore di Confcommercio Piacenza Gian Luca Barbieri.

Non è il primo intervento

Barbieri ha ricordato come non si tratti del primo intervento di questo tipo promosso attraverso il sistema associativo: «Pochi anni fa furono erogati contributi anche agli ambulanti che avevano visto distrutte numerose attrezzature di lavoro a causa della tromba d’aria che nel 2022 colpì la Fiera di Sant’Antonino».

«Anche questa iniziativa – ha concluso il direttore – dimostra l’attenzione di Confcommercio Piacenza verso il territorio e il suo tessuto commerciale, attraverso la tutela e l’assistenza costante delle imprese associate».

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