Mandato d’arresto europeo per evasione fiscale in Germania, rintracciato in un albergo di Piacenza e arrestato

Nella notte del 2 agosto, la Sala Operativa della Questura di Piacenza ha diramato una nota di intervento a seguito di un alert generato dal portale “Alloggiati Web” presso una struttura alberghiera di questa Via Colombo.
Il sistema segnalava la presenza di un cittadino straniero destinatario di un provvedimento restrittivo emesso da un Paese del territorio Schengen. Gli operatori della Squadra Volante, intervenuti tempestivamente, riuscivano a rintracciare la persona segnalata all’interno della struttura ricettiva.
L’uomo, identificato per un cittadino europeo di 66 anni, veniva accompagnato in Questura dove, dopo le formalità di rito, si aveva riscontro di un Provvedimento di Cattura a suo carico finalizzato alla consegna / estradizione per reati di evasione fiscale commessi in Germania (Mandato d’Arresto Europeo).
Il soggetto veniva quindi tratto in arresto e associato alla locale Casa Circondariale a disposizione della Corte d’Appello competente.