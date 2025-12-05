Scacco allo stigma, serata benefica il 9 dicembre. Maria Grazia Sabato: “Ospite Beppe Cantarelli” – AUDIO

Scacco allo stigma, serata benefica il 9 dicembre alle ore 20.30 presso la sede de gli “Amici dell’Arte” (complesso Ricci Oddi in Via San Siro a Piacenza).

Serata benefica e di auguri per le festività, a favore di SCACCO MATTO APS (cura disagi mentali con metodi innovativi), service dell’anno del Rotary Club Piacenza Sant’Antonino.

L’evento sarà all’insegna di arte, musica, socialità, welfare, sanità, gustando prelibatezze che vengono da mondi lontani, in attesa del Natale.

Scacco allo stigma

Grazie alla preziosa collaborazione del Maestro Patrizia Bernelich avremo l’onore di avere Beppe Cantarelli come ospite e relatore – commenta Maria Grazia Sabato, organizzatrice dell’evento – che è un personaggio che gli appassionati di musica sicuramente conosceranno: figura poliedrica nel mondo musicale, scoperto da MINA, signora della musica italiana, una vita tra i grandi della musica.

Il programma

Visita guidata alla mostra “Un Viaggio tra Materia e Luce” – opere di Aimo Cerati: ci sarà una breve presentazione di un “artista che ha saputo fondere l’originalità del figurativo e della scultura con l’espressione potente dell’Informale” come specifica il curatore della mostra, Davide Cammi, titolare di ED Gallery.

Seguirà un apericena di specialità… alla scoperta di sapori lontani, con un tocco di calore natalizio

Infine un intrattenimento culturale e musicale: racconti e musica di Beppe Cantarelli,

in dialogo con il Maestro Patrizia Bernelich e con la partecipazione di artisti del Conservatorio Musicale Nicolini.

Beppe Cantarelli

In Italia Cantarelli ha realizzato 4 album/LP per Mina, 4 album/LP per lo storico gruppo rock italiano BANCO DEL MUTUO SOCCORSO, ha collaborato con IVA ZANICCHI, ANNA OXA, FIORELLA MANNOIA, LOREDANA BERTE’, ORNELLA VANONI, TOTO CUTUGNO, RENATO ZERO, DRUPI, ORIETTA BERTI ed altri nomi importanti. Nel 1982 si trasferisce a Los Angeles, diventa chitarrista di QUINCY JONES, da qui 100 milioni di dischi venduti. Lavora con “mostri sacri” come MICHAEL JACKSON, STEVIE WONDER, ARETHA FRANKLIN e ….MARIAH CAREY.

La finalità della serata e’ raccogliere fondi per un restyling della sede di SCACCO MATTO APS, realtà del territorio che ha una visione innovativa nella cura della salute mentale. “Il Modello SCACCOMATTO – spiega Maria Grazia Sabato – si basa sul concetto di Recovery. L’idea alla base del Recovery fa riferimento non tanto alla guarigione in senso clinico quanto a un percorso personale che consenta al paziente di condurre una vita soddisfacente sia sotto l’aspetto dell’autorealizzazione sia nella possibilità di acquisire un ruolo sociale nel proprio contesto relazionale e comunitario. È molto importante e impattante dedicarci al sostegno di questa realtà, perché la cura dei disagi mentali ha bisogno di maggiore attenzione, più collaborazione e sinergie anche con la Ausl da parte di tutte le associazioni e strutture del territorio che se ne occupano, per una visione a 360 gradi che con maggiore cooperazione e collaborazione dia soluzioni e risultati concreti.“



“Siamo felici e soddisfatti di dedicare come Club il nostro service principale di quest’anno a favore di questa realtà. – dichiara Simona Cogni, presidente del Rotary Sant’Antonino per l’anno rotariano 2025/26 – I disagi mentali sono in aumento e abbiamo sentito il dovere di supportare una struttura come Scacco Matto i cui operatori si impegnano con professionalità e dedizione per offrire un servizio importante alla comunità.”

“Un ringraziamento particolare va agli Amici dell’Arte – conclude Maria Grazia Sabato – nella persona del Presidente Stefano Marchesi, per averci messo a disposizione la sede nel prestigioso Complesso Architettonico Ricci Oddi, e a Aicha Diabate che con il suo catering unisce cibo, arte e tradizione: l’ho conosciuta a un evento presso la sede della Banca d’Italia, dove tutti i presenti hanno scoperto sapori lontani con curiosità e soddisfazione, e che sono certa stupirà tutti coloro che parteciperanno all’evento di martedì 9 dicembre.“



“Un grande grazie va anche ai tanti sponsor che hanno deciso di partecipare generosamente alla causa – aggiunge Alessandro Romano, presidente incoming del Rotary Club Sant’Antonino per l’anno rotariano 2026/27 – come A.ROMANO ASSICURAZIONI – REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA TRABUCCHI – ASSIBROKER PIACENZA – THE BEST IL MONDO SRL – PROFITECH SRL – ASSOCIAZ.PRODUTTORI VIN SANTO VIGOLENO – AZIENDA PERINI – AZIENDA IL POGGIARELLO , dimostrando come anche le aziende del territorio fanno squadra per sostenere i progetti importanti del nostro Club.“

