Inaugurato il Piace Xmas Shop, al via una raccolta di giocattoli per i bambini dell’ospedale di Piacenza. Polenghi: “Un’iniziativa che va al di là dello sport” AUDIO

5 Dicembre 2025
Nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre è stato inaugurato presso il pubblico passeggio il nuovo negozio in veste natalizia targato “Piacenza Calcio”: Si tratta dello Xmas Shop che associa i colori biancorossi a quelli del Natale. Qui si possono infatti trovare facilmente maglie da gioco, tute e altri articoli sportivi legati al club calcistico più importante della città. “Un modo per riportare i colori biancorossi nel cuore dei piacentini – incalza il presidente del Piacenza Marco Polenghi – che speriamo possa andare di pari passo con un percorso positivo di risultati sportivi del club”

Il nuovo negozio nasce all’insegna dell’altruismo ed il primo pensiero non può che essere rivolto ai bambini della pediatria dell’ospedale. Nella giornata di sabato 6 dicembre, infatti, dalle 14 alle 18 sarà possibile donare giocattoli di ogni tipo. Questi saranno raccolti nello store e poi distribuiti ai destinatari dell’iniziativa: i bambini. “L’iniziativa – riprende il patron biancorosso – va ben al di là dello sport. Si tratta di un evento sociale. Il Piacenza Calcio ha grandi valori che vuole diffondere ai suoi tifosi”

