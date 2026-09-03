Scherma – Nella spada maschile il “Pettorelli” sbarca nella massima serie

Sempre più in alto. Il Circolo “Pettorelli” sbarca nell’A1 maschile di spada grazie alle novità che interessano i vertici nazionali dei campionati a squadre di quest’arma. Reduce dal quarto posto dello scorso anno in A2, sfiorando la massima serie, ora il sodalizio biancorosso di Piacenza presieduto da Alessandro Bossalini è a tutti gli effetti nel “gotha” della pedana, facendo parte della nuova Club League.

In particolare, il Pettorelli è stato inserito nella Lega A Nord insieme ad altre quindici formazioni: Scherma Treviso Maestro Ettore Geslao, Ginnastica Victoria, Polisportiva Scherma Bergamo, Scherma Bresso, Sala di Scherma Società del Giardino, Associazione Scherma Pro Vercelli, Accademia Scherma Marchesa Torino, Circolo scherma Giuseppe Delfino Ivrea, Circolo schermistico Forlivese, Cesare Pompilio Genova, Circolo Scherma Castelfranco Veneto, PentaModena, Cds Mangiarotti, Canottieri Casale e Club Scherma Koala.

“La novità di quest’anno riguarda i campionati di spada, con i corpi militari che faranno un campionato a parte, mentre sono stati previsti due gironi di serie A da sedici squadre l’uno. Le prime quattro di ogni raggruppamento si qualificheranno per i Campionati italiani a Roma; nella prima fase, si sfideranno tutte le 15 avversarie in 3 appuntamenti, in occasione delle gare zonali di qualificazioni ai Campionati italiani individuali”.

Analogamente, nella spada femminile è stata istituita la serie B, con il Pettorelli (reduce dalla salvezza in B1 nella scorsa stagione) che farà parte della Lega B Nord con Pro Patria 1883 Milano, Club Scherma Koala, Cus Pavia, Comini Padova, Circolo della spada Vicenza, Circolo scherma Giuseppe Delfino Ivrea, Canottieri Casale, Club Scherma Lame Friulane e Club Scherma Città dei Mille.

Non cambia, invece, il format per la B1 di sciabola, con Piacenza che avrà come compagne di viaggio Scherma Chiaia, Centro Sportivo Genova Scherma, Scherma Club Gymnasium Aquila, Scherma Trani, Minervium Academy, Il Discobolo Sciacca, Club Scherma Pescara, Accademia Scherma Pinerolo, Compagnia della scherma Lombarda, Zinella Scherma San Lazzaro di Savena, Esercito Accademia Militare, Officina della Scherma e Cus Pavia.

Spiega Alessandro Bossalini

“Ritorniamo ai massimi livelli che a Piacenza mancavano dagli anni ’50; da presidente era il mio sogno portare la spada a questo punto. Già l’anno scorso, pur con una formazione giovane, avevamo sfiorato l’A1 dimostrando di essere molto competitivi e questo certifica la qualità dei nostri tecnici, della nostra struttura e del nostro club. Ora siamo pronti per la Club League, dove saranno nuovamente protagonisti Andrea Polidoro, Francesco Curatolo, Andrea Bossalini e Valentino Monaco, oltre allo spagnolo Borja Galbany, da tre anni con noi. Poi valuteremo la possibilità di inserire anche qualche giovane, anche perché nelle tre giornate con così tanti assalti serve una rosa allargata”.

Nella storia recente, l’apice era stata l’A2, riconquistata e difesa nelle ultime mentre in precedenza era stata una bella “abitudine” tra il 2010 e il 2013.

Nel frattempo, nel week end primo appuntamento agonistico all’estero per il “Pettorelli”, con tre atleti in pedana nel torneo Satellite di Dublino: saranno gli spadisti Andrea Bossalini e Valentino Monaco e la spadista Irene Cecchet.

Lunedì, infine, è prevista la ripresa dell’attività promozionale e agonistica nella sala d’armi in via Alberici a Piacenza; “invitiamo – conclude Alessandro Bossalini – chi volesse venire a provare a contattarci attraverso i canali social e il sito internet oppure a passare in sala”.