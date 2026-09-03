Trasporto scolastico, il Comune: “Servizio pienamente garantito verso la nuova sede dell’ex Manifattura Tabacchi”

3 Settembre 2026 Redazione FG Politica

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Ex Manifattura Tabacchi, sopralluogo nel cantiere della nuova scuola: "Proseguono le ultime attività in vista del nuovo anno scolastico"

Il Comune di Piacenza desidera rassicurare le famiglie in merito al servizio di trasporto scolastico verso la nuova sede dell’Istituto Comprensivo 7 alla ex Manifattura Tabacchi, rispondendo con trasparenza alle preoccupazioni riportate sulla stampa. 

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

Il servizio è pienamente garantito: come confermato dalla tabella ufficiale delle corse dedicate alla Scuola Calvino, le tratte Vallera–Besurica–Calvino di via Boscarelli-Ex Manifattura saranno regolarmente attive e consentiranno agli studenti di raggiungere la nuova sede senza alcuna interruzione. 

Gli orari e i percorsi delle linee saranno pubblicati oggi stesso sul sito di SETA, nel rispetto delle procedure e delle fisiologiche tempistiche e, a seguire, anche sulla pagina del Comune dedicata ai nuovi istituti comprensivi. 

«Comprendiamo la legittima apprensione delle famiglie – dice Mario Dadati, assessore alla Scuola – è naturale in una fase di transizione che coinvolge un sistema complesso come quello scolastico. Proprio per prevenire disagi e garantire una gestione familiare sostenibile, abbiamo ascoltato con attenzione le osservazioni dei genitori negli incontri pubblici dedicati e abbiamo rispettato gli impegni presi davanti alla comunità».

«La riorganizzazione dei servizi procede con serietà, competenza e spirito di collaborazione – prosegue Dadati – Desideriamo ringraziare Tempi Agenzia per la professionalità e la disponibilità costante, così come il personale dei Servizi Educativi, che anche in questa occasione ha lavorato con puntualità e coerenza rispetto ai bisogni delle famiglie e degli studenti.  Ci avviciniamo all’inizio dell’anno scolastico con fiducia e con l’impegno di garantire a tutti un’esperienza formativa ed educativa di qualità, all’altezza delle potenzialità del nostro territorio».

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