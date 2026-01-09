Schianto frontale tra un’auto e un tir nei pressi di Castelvetro, grave un uomo di 65 anni

Schianto frontale tra un’auto e un tir, grave un uomo di 65 anni. I fatti sono accaduti questo pomeriggio lungo la Statale 10 Padana Inferiore nei pressi di Castelvetro. L’uomo stava viaggiando in direzione Cremona quando, per motivi da chiarire, ha impattato frontalmente contro un tir che procedeva in direzione opposto.

L’impatto è stato talmente violento che il mezzo pesante è uscito di strada rovesciando il carico di mangime per animali che trasportava nel rimorchio. Se l’autotrasportatore non ha riportato serie lesioni, molto gravi sono le condizioni dell’automobilista: il 65enne ha riportato diversi traumi in varie zone del corpo e anche un trauma cranico, in seguito all’impatto ha perso i sensi.

Considerata la gravità del quadro clinico, il 118 ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Fondamentale anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato il ferito dall’abitacolo accartocciato.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri. Il tratto di strada è stato chiuso per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.

