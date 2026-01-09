Piacenza – Cittadella Vis Modena, serve un successo per non perdere contatto dalla vetta. Franzini: “Dobbiamo ritrovare subito la nostra intensità” – AUDIO

La sconfitta al Tre Stelle di Desenzano costringe il Piacenza a ritrovare velocemente i ritmi pre natalizi. E’ giusto non fare drammi, perché si tratta pur sempre della prima giornata di ritorno e del primo stop dopo ben 5 successi consecutivi, ma i risultati delle altre concorrenti lasciano spazio a pochi dubbi: ora non si potrà più sbagliare, a cominciare dal match casalingo di domenica 11 gennaio (ore14.30) contro la Cittadella Vis Modena.

Le parole del mister

Nel gruppo di testa a non vincere è stata solo la Pro Sesto, battuta in casa dal Progresso. Il 2026 è iniziato invece a gonfie vele per Lentigione, Pistoiese, Desenzano e Cittadella con i primi in classifica che allungano a +6 sui biancorossi. Come se non bastasse le dirette concorrenti per la promozione continuano a rinforzarsi: proprio la Pistoiese dopo aver cambiato allenatore ed aver chiamato in panchina Cristiano Lucarelli ha ingaggiato Simone Della Latta dal Grosseto, che qui a Piacenza conosciamo molto bene perché ha militato nel club biancorosso dal 2017-2020.

“Eravamo a tre punti prima di domenica -ribatte Franzini – ma ci sono ancora tanti scontri diretti, a partire già da domenica. Faremo di tutto per recuperare i punti persi”

Al di là degli altri risultati a far suonare il campanello d’allarme è ilmodo in cui è maturata la sconfitta a Desenzano con una prestazione che è stata definita dallo stesso tecnico “Sotto tono” e da cui bisogna immediatamente ripartire (riguarda i “Punti di Vista” di Andrea Amorini)

“Bisogna anche dare i meriti al Desenzano -sottolinea Franzini – ma anche noi non siamo stati all’altezza fisicamente, tatticamente e tecnicamente la squadra che ha fatto così bene. Difficile capire quale sia stato il motivo predominante. Dobbiamo tornare sui nostri standard”

Franzini dovrà rinunciare a Taugourdeau, che dopo essere stato sostituito con una grande ingenuità si è lasciato andare ad uno sfogo contro la terna che gli è costato carissimo: gli insulti agli ufficiali di gara vengono puniti con 4 giornate di squalifica e, di conseguenza, anche per il transalpino, per la verità lontano dalla sua miglior condizione anche in campo, non c’è stata eccezione. “Un giocatore unico come caratteristiche, stava facendo bene prima dell’infortunio. Ha un problema che si trascina da tempo. L’unica nota positiva è che ora avrà il tempo di recuperare”

Si dovrebbe riverede quindi Putzolu nel ruolo di playmaker davanti alla difesa, mentre davanti l’arrivo di Manuzzi garantisce all’allenatore di Vernasca l’imbarazzo della scelta.

Come sta il Cittadella Vis Modena?

Ritrovare la propria intensità sarà indispensabile per avere ragione di una Cittadella Vis Modena che oltre ad aver sempre messo in difficoltà il Piacenza nella storia recente viene anche da un periodo piuttosto positivo. Gli uomini di Mattia Gori hanno infatti perso una sola gara nelle ultime 11 partite e domenica scorsa si sono imposti con un netto 2-0 ai danni della Correggese, che proprio in settimana ha cambiato allenatore.

I biancoblù si schierano abitualmente con il 4-4-2 ed hanno una delle migliori difese del campionato. Davanti attenzione a Caprioni, autore di 6 centri e già a segno in quella partita d’andata che fu caratterizzata da grandi polemiche: nel finale ci fu un fallo di mano plateale in area di rigore della Cittadella, sulla ripartenza il rigore fu invece concesso agli ospiti con Formato che punì i biancorossi dagli 11 metri. “Una squadra importante fatta di tanti giocatori che hanno fatto la serie C tanti anni, è molto ambiziosa. Sarà una partita complicata”

Le probabili formazioni

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Bertin, Putzolu, Poledri, Lordkipanidze, Campagna, D’Agostino, Manuzzi

Cittadella Vis Modena (4-4-2): Anino, Carretti, Sabotic, Boccaccini, Calanca, Camara, Mandelli, Marchetti, Morello, Caprioni, Arrondini. All. Gori

La 19esima gironata di campionato di serie D, girone D (seconda di ritorno)

Sabato 10 gennaio, ore 14:30

Sangiuliano – Imolese

Domenica 11 gennaio, ore 14:30

Piacenza – Cittadella Vis Modena (Diretta su Radio Sound)

Correggese – Tropical Coriano

Lentigione – Pro Sesto

Pistoiese – Rovato

Pro Palazzolo – Desenzano

Sant’Angelo – Sasso Marconi

Progresso – Trevigliese

Tuttocuoio – Crema

