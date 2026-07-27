La scomparsa del prof. Giancarlo Schinardi, la Sindaca Tarasconi: “Piacenza piange un docente di straordinaria sensibilità e un autentico innovatore”

“Piacenza piange oggi un docente di straordinaria sensibilità e un autentico innovatore, che ha saputo trasmettere a generazioni di studenti non solo l’amore per la cultura, ma anche la passione per il giornalismo, il senso critico e il valore della partecipazione”.

Così la sindaca Katia Tarasconi esprime il cordoglio per la scomparsa del prof. Giancarlo Schinardi, “che con la sua intuizione di portare il giornale nelle scuole ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità, contribuendo alla crescita umana e civile di migliaia di ragazze e ragazzi. Alla famiglia, ai suoi ex studenti, ai colleghi e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo, anche a nome dell’Amministrazione comunale, le più sentite condoglianze e un commosso pensiero di riconoscenza e di profondo affetto alla sua memoria”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy