La scomparsa del prof. Giancarlo Schinardi, la Sindaca Tarasconi: “Piacenza piange un docente di straordinaria sensibilità e un autentico innovatore”

“Piacenza piange oggi un docente di straordinaria sensibilità e un autentico innovatore, che ha saputo trasmettere a generazioni di studenti non solo l’amore per la cultura, ma anche la passione per il giornalismo, il senso critico e il valore della partecipazione”.
Così la sindaca Katia Tarasconi esprime il cordoglio per la scomparsa del prof. Giancarlo Schinardi, “che con la sua intuizione di portare il giornale nelle scuole ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità, contribuendo alla crescita umana e civile di migliaia di ragazze e ragazzi. Alla famiglia, ai suoi ex studenti, ai colleghi e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo, anche a nome dell’Amministrazione comunale, le più sentite condoglianze e un commosso pensiero di riconoscenza e di profondo affetto alla sua memoria”.