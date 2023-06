Scontro frontale tra due moto sulla Statale 45. I fatti sono accaduti nei pressi di località Ravaiola. Per motivi da chiarire due moto che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate. Entrambi i centauri sono rimasti feriti ma uno dei due in particolare ha riportato diverse fratture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto i feriti al pronto soccorso di Piacenza.