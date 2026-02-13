Monitoraggio e collaborazione dei cittadini con l’app YouPol, scoperti e denunciati altri due spacciatori

Nella giornata di martedì 10 febbraio, nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato di Piacenza, la polizia ha preso altri due spacciatori.

Tali risultati sono da ricondurre anche ai quotidiani servizi che svolgono gli investigatori della Squadra Mobile, nelle zone attenzionate per la presenza di persone dedite ad attività illecite, individuate anche grazie alle segnalazioni giunte con l’App YouPol, che nel corso dell’ultimo anno hanno portato a numerosi arresti e denunce grazie all’attenta collaborazione dei cittadini.

In particolare, nel primo pomeriggio di martedì 10 c.m., gli investigatori della Squadra Mobile hanno infatti sottoposto a controllo, in via Damiani, due cittadini tunisini trentenni, in regola sul territorio nazionale, notati compiere movimenti sospetti.

I soggetti erano infatti attivi nello spaccio nella zona dei giardini pubblici ivi presenti, frequentati in quel momento da numerosi bambini, ed a ridosso di una chiesa.

I due venivano perquisiti e trovati in possesso complessivamente di 10 dosi di cocaina e di quasi 300 euro in contanti, in parte occultati all’interno di sigarette elettroniche.

Entrambi venivano quindi denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso tra loro.

La loro posizione è inoltre al vaglio della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza.

