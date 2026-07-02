Scuola Tutor, si chiude il Summer Camp: orientamento ed Escape room per scegliere il futuro

Si è concluso oggi, con la consegna degli attestati di partecipazione, il Piacenza Summer Camp 2026 – “Escape Room: fai la tua scelta consapevol_mente!”, il percorso gratuito, che nelle ultime settimane ha accompagnato una dozzina di studenti delle scuole superiori piacentine in un viaggio alla scoperta delle proprie attitudini e delle opportunità offerte dal mondo della formazione e del lavoro. Proprio i giovani partecipanti sono stati i protagonisti dell’incontro con la stampa organizzato nelle aule della scuola di formazione Tutor, al termine dell’esperienza, durante il quale hanno raccontato quanto vissuto nel corso delle 40 ore di attività.

L’Escape room

Attraverso un’innovativa metodologia basata sull’Escape Room educativa, coordinata dalla docente Mariarosa Lommi, i ragazzi si sono messi alla prova in simulazioni e sfide di gruppo, affrontando missioni, casi aziendali e situazioni complesse che hanno richiesto capacità di collaborazione, problem solving, comunicazione e gestione dello stress. Ogni attività è stata seguita da momenti di confronto e riflessione che hanno aiutato i partecipanti a riconoscere i propri punti di forza, le competenze trasversali e gli ambiti di maggiore interesse.

Il percorso è poi proseguito con visite e laboratori negli atenei partner, oltre ad approfondimenti dedicati ai percorsi universitari, ITS Academy, IFTS e AFAM. Non sono mancati gli incontri con professionisti e imprese del territorio, offrendo ai ragazzi un confronto diretto con le opportunità che li attendono dopo il diploma.

Il progetto e i suoi supporter

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Scuola di formazione Tutor, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Università di Parma, Comune di Piacenza, Ufficio Scolastico Regionale, Provincia di Piacenza ed Enaip, con l’obiettivo di sostenere gli studenti delle classi terze e quarte delle scuole superiori nella scelta del percorso da intraprendere dopo il diploma. All’evento erano inoltre presenti il direttore della sede piacentina dell’Università Cattolica, Angelo Manfredini; la responsabile gestionale della sede di Piacenza del Politecnico, Valentina Armani; la referente per l’orientamento dell’Università di Parma, Cristina Miacola; e l’imprenditore piacentino Giovanni Piazza, che ha raccontato ai ragazzi il proprio percorso imprenditoriale, condividendo esperienze e consigli utili per affrontare il loro futuro.

Uno strumento concreto

«Il Summer Camp si conferma uno strumento concreto per accompagnare i giovani in una fase decisiva della loro crescita», ha dichiarato l’assessore alle Politiche giovanili, Università e Ricerca del Comune di Piacenza, Francesco Brianzi. «In queste settimane i ragazzi hanno potuto conoscersi meglio, confrontarsi con esperienze diverse e acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità, valorizzando anche le opportunità offerte dalle università piacentine. L’obiettivo non era dare risposte preconfezionate, ma offrire strumenti utili per affrontare con serenità e responsabilità le scelte future.»

Soddisfazione anche da parte del presidente di Tutor, Andrea Capellini. «Come partecipata pubblica sentiamo la responsabilità di offrire al territorio strumenti sempre più innovativi e in linea con le esigenze dei ragazzi e delle ragazze. Con questo Summer Camp abbiamo voluto colmare un vuoto spesso presente nell’orientamento post-diploma, utilizzando metodologie innovative come l’Escape Room educativa e la realtà virtuale per aiutare i giovani a conoscere meglio le proprie attitudini e affrontare con maggiore consapevolezza le scelte future. Fare rete con scuole, università, istruzione e formazione professionale, istituzioni e imprese significa proprio questo: costruire opportunità concrete capaci di rispondere ai bisogni delle nuove generazioni e del nostro territorio».

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