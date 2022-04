Secondo appuntamento della rassegna di musica e parole “Musica al Lavoro” il 7 aprile

Giovedì 7 aprile con inizio alle ore 21.30 presso il Salone “Nelson Mandela” della Camera del Lavoro in via XXIV Maggio 18 a Piacenza si terrà il secondo appuntamento della rassegna di musica e parole “Musica al Lavoro”.

Giunta alla sua 18a edizione, l’iniziativa è promossa da Arci e Cgil Piacenza. Tradizionalmente l’omaggio a Fabrizio De André si è sempre tenuto nel mese di gennaio in concomitanza con l’anniversario della sua scomparsa, ma la pandemia in questi ultimi anni ci ha costretti a cambiare tante abitudini, anche questa. Se l’anno scorso il concerto si tenne solamente in modalità streaming, quest’anno abbiamo voluto tornare in presenza scegliendo un momento dell’anno un po’ più favorevole rispetto alle restrizioni a cui saremmo stati costretti nello scorso mese di gennaio.

Nel segno di FaberStatale 17Nicola Gallo, chitarra e voceSara Generali, flauto e voce

Sul palco Nicola Gallo, chitarra e voce, e Sara Generali, flauto e voce. Il duo acustico, attivo da quasi 15 anni, propone un personalissimo concerto/tributo dedicato al cantautore genovese. Un viaggio musicale basato sulla particolarità degli interventi flautistici e sull’incastro perfetto delle parti strumentali e vocali, per un percorso emozionante nella musica di Fabrizio De André.

Ogni brano ha una storia particolare che porta con sé differenze musicali e poetiche che Nicola e Sara interpretano rendendo omaggio a Faber.

Ingresso gratuito con green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

Prossimo appuntamento: giovedì 21 aprile per la Festa della Liberazione “Venti5 d’Aprile. Musica per la festa della Liberazione” con l’Orchestra Barabàn. Uno spettacolo moderno e di straordinaria efficacia. Una vera e propria lezione di storia in musica che racconta attraverso canzoni e melodie di rara bellezza, appassionate testimonianze e immagini di grande forza evocativa, cosa è stata la Resistenza.