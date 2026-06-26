Serie B – Massimiliano Ferraro rimane all’UCC Assigeco Piacenza: l’ala triestina rinnova con i Lupi

UCC Assigeco Piacenza è lieta di comunicare di aver esercitato l’opzione di rinnovo prevista nel contratto sottoscritto nella scorsa stagione con l’atleta Massimiliano Ferraro.

Classe 1998 e originario di Trieste, Massimiliano Ferraro è un’ala di 200 cm per 95 kg. Prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Trieste, dal 2014 al 2017 è aggregato al roster della prima squadra, con cui trova l’esordio e i primi punti ufficiali in Serie A2. Segue la prima esperienza lontano da casa alla Pallacanestro Crema in Serie B dove, condividendo lo spogliatoio con Giovanni Poggi, raggiunge le semifinali playoff, prima dell’annata a Cesena e la parentesi in Serie A2 con Orzinuovi. Nel dicembre 2019 firma con l’Assigeco, ma la sospensione dei campionati a causa della pandemia gli permette di scendere in campo in sole nove occasioni. Nell’estate 2020 il ritorno in Serie B con l’approdo a Jesi, società in cui rimane per un triennio lavorando, nella prima e nella terza stagione, agli ordini di coach Ghizzinardi.

Chiude tutte e tre le annate nelle Marche in doppia cifra per punti segnati, distinguendosi anche per le sue doti umane a tal punto da assumere i gradi di capitano. Nel 2023/2024 veste la maglia dell’ambiziosa Pielle Livorno, mentre il campionato seguente lo vede protagonista a Omegna. La scorsa estate il ritorno in biancorossoblu per una stagione che l’ha visto chiudere con 8.2 punti e 4.4 rimbalzi di media a gara, aggiornando inoltre il proprio massimo in carriera con 28 punti realizzati nella sfida casalinga contro Lumezzane.

Giocatore estremamente duttile, capace di ricoprire più ruoli e di garantire equilibrio su entrambi i lati del campo, Ferraro ha nel tiro da oltre l’arco una delle sue armi principali. La conoscenza reciproca con coach Ghizzinardi e la sua versatilità lo rendono una pedina preziosa all’interno dello scacchiere biancorossoblu.

Massimiliano Ferraro

“È chiaro che la scorsa non sia stata una stagione positiva e, proprio per questo, ero consapevole che la società avrebbe potuto fare valutazioni diverse sul roster. Non avendo contratto garantito ero pronto a qualsiasi scenario, anche se dentro di me c’era una forte volontà di rimanere. In Assigeco mi sono trovato benissimo, sia dal punto di vista cestistico che umano; inoltre, il fatto di poter tornare a lavorare con coach Ghizzinardi è per me motivo di grande entusiasmo. Sono davvero contento di questa conferma: c’è tanta voglia di riscattare quanto accaduto lo scorso anno, e sono convinto che ci siano tutte le motivazioni necessarie per fare molto meglio e costruire insieme qualcosa di importante”.

Marcello Ghizzinardi, Capo Allenatore

“Conosco molto bene Max avendolo allenato per due anni a Jesi. È un giocatore versatile, può giocare e difendere su più ruoli ed è molto pericoloso nel tiro da tre punti. Inoltre, come nel caso di Poggi, conosce già l’ambiente Assigeco e i valori della società”.

Alessandro Pagani, Direttore Sportivo

“Max rimarrà con noi anche il prossimo anno. La firma di coach Ghizzinardi, che ha già avuto la possibilità di allenarlo a Jesi dove lo ha molto apprezzato, ha sicuramente influito su questa scelta. Anche noi conosciamo bene le sue qualità: è un giocatore duttile, capace di ricoprire più ruoli e di aprire il campo con il tiro perimetrale, caratteristiche che rispecchiano perfettamente la filosofia di gioco che vogliamo sviluppare. Dopo una stagione non positiva dal punto di vista dei risultati di squadra, gli chiediamo leadership. Deve essere un punto di riferimento per i più giovani per inserirsi al meglio e il più velocemente possibile nello spogliatoio per creare un gruppo affiatato e affamato di vittorie”.

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