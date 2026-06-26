Il Piacenza non ha tempo da perdere: preso Sereni, vicino Milani

Prosegue il mercato del Piacenza con un innesto già definito e un altro ormai in dirittura d’arrivo. È ufficiale l’arrivo di Marcello Sereni, esterno offensivo rapido e duttile, reduce da un finale di stagione di alto livello con L’Aquila, dove ha messo a referto 7 gol e 6 assist in 13 presenze.
Sul fronte difensivo, è sempre più vicino l’ingaggio di Nicolò Milani, centrale classe 2001 proveniente dalla Casatese, con cui ha disputato 36 partite e segnato 2 gol, conquistando anche il riconoscimento di miglior difensore della Serie D 2025/26. Cresciuto nei vivai di Atalanta e Bologna, Milani vanta esperienze tra Serie C e Serie D con Legnago, Imolese, Ravenna, Virtus Bolzano, Vogherese e Casatese.
Il comunicato del club
Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare che, a partire dall’1 luglio 2026, il club acquisirà le prestazioni sportive del calciatore classe ’96 Marcello Sereni. L’attaccante sottoscriverà un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2027.