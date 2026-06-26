Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio si rinforza al centro con Alessandra Feroldi

In vista del campionato di Serie B1 2026/2027, la Pallavolo San Giorgio è lieta di annunciare l’arrivo della centrale Alessandra Feroldi.

Nata a Cremona il 10 febbraio 1994, alta 180 centimetri, Alessandra Feroldi si è messa in luce fin da giovanissima con la maglia del Gambara, nel Bresciano. Nella stagione 2012/2013 ha esordito in Serie B2 con la Millenium Brescia, mentre l’anno successivo è approdata al Rezzato, in Serie C.

Nel 2014 è tornata all’Ostiano Volley, la squadra del suo paese, allora militante in Prima Divisione, dove è rimasta fino al 2019. In quei cinque campionati è stata tra le protagoniste dello storico percorso della formazione celeste, contribuendo al quadruplo salto di categoria dalla Prima Divisione alla Serie B1, un record di promozioni ancora imbattuto nel territorio cremonese.

Nel 2020 ha lasciato Ostiano per trasferirsi al Piadena Volley, con cui ha centrato un altro doppio salto di categoria, dalla Serie C alla Serie B1. Tre anni più tardi è tornata all’Ostiano Volley, disputando altre due stagioni di alto livello: nella prima la squadra ha sfiorato l’accesso ai playoff, mentre nella seconda ha conquistato la vittoria del girone e la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, andando poi a un passo dalla promozione in Serie A2, sfumata soltanto nella finale persa contro Modena.

Nell’estate del 2025 si è trasferita al Volley CR Transport Ripalta, contribuendo alla storica promozione in Serie A3 della formazione cremasca e portando così a sette il numero complessivo delle promozioni conquistate in carriera.

Giocatrice di grande carisma ed esperienza, Feroldi ritroverà in maglia giallobiancoblù l’alzatrice Benedetta Giordano, sua compagna di squadra nella scorsa stagione.

Dopo aver affrontato la Pallavolo San Giorgio da avversaria nelle ultime due stagioni, nel campionato 2026/2027 vestirà per la prima volta la maglia della formazione piacentina. Per lei sarà anche la prima esperienza fuori dai confini della Lombardia.

“Sono molto contento dell’arrivo di Alessandra. Credo che il suo inserimento permetta alla squadra di compiere un importante salto di qualità, sia dal punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto dell’esperienza. Da avversaria si è sempre dimostrata una giocatrice di grande spessore e, dai primi colloqui avuti con lei, ho percepito un’eccellente predisposizione al lavoro. Sono convinto che saprà integrarsi al meglio nel nostro gruppo e dare un contributo importante alla squadra.”

Pallavolo San Giorgio Piacentino, serie B1, stagione 2026/2027

Alzatrici: Benedetta Giordano (nuova, Ripalta Cremasca), Lisa Bonelli (nuova, Capergnanica). Opposta: Chiara They (confermata). Schiacciatrici: Sofia Cornelli (nuova, confermata), Giulia Gilioli (confermata). Centrali: Esther Pratissoli (confermata), Alessandra Feroldi (nuova, Ripalta Cremasca).

Staff tecnico: Matteo Capra (confermato). Assistenti: Stefano Dagradi (confermato) e Fabio Longinotti (confermato).

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