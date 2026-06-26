Ciclismo – Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink scatta l’operazione Tre Giorni Giudicarie Dolomiti

Andato in archivio il campionato italiano su strada Donne Juniores con una doppia top ten, la Bft Burzoni VO2 Team Pink è pronta per l’operazione-Tre Giorni Giudicarie Dolomiti, classica tre giorni trentina giunta alla quinta edizione e che vedrà le “panterine” guidate da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti gareggiare nella categoria Donne Juniores.

Nella scorsa edizione, la squadra piacentina aveva portato a casa le maglie di miglior giovane con Alessia Orsi (anche seconda in classifica generale finale) e di miglior trentina con Agata Campana. Le due portacolori saranno in gara nuovamente in gara quest’anno al fianco di Matilde Rossignoli, Irene Ferrari, Giulia Costa Staricco e Anna Longo Borghini, una line-up reduce dal Tricolore di Sora.

Il programma prevede domani (venerdì) la Notturna Castel Romano, gara tipo pista in programma a Creto, mentre sabato il suggestivo scenario di Baitoni di Bondone sulla punta del lago d’Idro ospiterà “Idroland”, la cronometro individuale. Infine, domenica la “Coppa Giudicarie Centrali”, quest’anno ospitata dalla località di Sesena a Tione di Trento.

Spiega la ds Krizia Corradetti

“L’obiettivo è puntare alla classifica generale e far bene in tutte le tre tappe. Cercheremo anche di ben figurare nella cronometro anche per prendere un po’ di dimestichezza con la specialità e affinarne la tecnica, dato che il percorso della lotta contro il tempo “Idroland” è proprio di questo tipo. Infine, vedremo come si imposterà la gara in linea di domenica.

La Tre Giorni Giudicarie Dolomiti (curata in dettaglio dalla Società Ciclistica Storo presieduta da Andrea Malcotti, ndc) è organizzata molto bene da diversi anni e dà modo di valorizzare il territorio trentino, da cui proviene anche una nostra atleta, Agata Campana, per questo cercheremo di onorare anche questo aspetto”.

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