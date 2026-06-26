Ciclismo – Mara Manfredi (Asd Programma Auto) svetta sull’Alpe d’Huez

Programma Auto a trazione femminile con le “quote rosa” a brillare nello scorso week end di gare dove la formazione amatoriale piacentina presieduta da Piergiorgio Zambelli si è messa in evidenza con le proprie portacolori in eventi di appeal internazionale.
Mara Manfredi, classe 1987 piacentina di Vigolzone, ha iscritto il proprio nome nell’albo d’oro femminile alla GNFY La Vaujany in Francia, con l’Alpe d’Huez a fare da suggestivo teatro di gara.
Per la valnurese, successo assoluto “rosa” e anche primo posto nella propria categoria nel percorso medio dopo l’annullamento da parte degli organizzatori del più impegnativo percorso lungo a causa dell’eccessivo caldo che sta attanagliando anche la nazione d’Oltralpe. Ciliegina sulla torta, la medaglia di bronzo di categoria per Maurizio Francalanci, fidanzato di Mara e altro portacolori dell’Asd Programma Auto che si è messo in evidenza in questa importante manifestazione amatoriale in terra francese.
Dalle Alpi alle Dolomiti. Ancora montagna e ancora colori bianconeri in grande spolvero con Caterina Basevi, terza di categoria nel percorso lungo della Sportful Dolomiti Race, altra gara condizionata dalle temperature roventi. La Basevi ha saputo stringere i denti cogliendo anche il ventesimo posto assoluto su 80 partecipanti “rosa”.