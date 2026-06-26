Il sindaco incontra i nuovi vertici di Confesercenti: “Salvaguardia dei piccoli negozi di vicinato”

Si è tenuto in Municipio, nella giornata di ieri, l’incontro tra la sindaca Katia Tarasconi, l’assessore al Commercio Simone Fornasari e i nuovi vertici di Confesercenti Piacenza.
L’associazione fondata sul nostro territorio nel 1973, conta oltre 800 aziende associate del mondo del commercio, del turismo, dei servizi e professionisti.
Durante l’incontro sono stati affrontati i temi di interesse del settore, dagli hub urbani e di prossimità alla raccolta di firme di Confesercenti per la salvaguardia dei piccoli negozi di vicinato.
Presenti all’incontro, per l’associazione con sede in via Maestri del Lavoro, Nadia Bragalini Presidente e nella Giunta Regionale di Confesercenti, Cristian Lertora Vice Presidente Vicario, Filippo Bulla Vice Presidente, il Direttore Fabrizio Samuelli e i consiglieri di Giunta Massimo Conti e Simona Lavelli.